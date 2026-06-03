Yunanistan, Navagio batığı plajına ve cennet kumsalı ile ünlü koyuna erişimi Kasım ayına kadar yasakladı.

DÜNYACA ÜNLÜ KOY KAPATILDI

Yunanistan’ın Zakintos adasında her yıl on binlerce turistin ziyaret ettiği ve Navagio Batığı’nın bulunduğu plaj ve koy ziyarete kapatıldı. Heyelan tehlikesi nedeniyle 31 Ekim tarihine kadar plaja giriş yasaklandı.

Kararın Zakintos Belediyesi ve Turizm Bakanlığı tarafından bölgedeki heyelan korkusu nedeniyle alındığı açıklandı. Zakintos plajını ve batığı sadece yukarıda oluşturulan bir platformdan turistlerin izleyebileceği belirtildi.

ABD’Lİ TURİST AĞIR YARALANDI

Yunanistan’ın en çok fotoğraf çekilen ve doğal güzelliğinin bulunduğu bölgedeki yasağın geçen hafta bir ABD’Li turistin heyelan nedeniyle uçuruma düşmesi ve ağır yaralanmasının ardından alındığı belirtildi. Benzer olayların aynı bölgede geçmiş yıllarda da yaşandığı açıklandı.