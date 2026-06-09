Yunanistan yetkilileri, Zakintos Adası’ndaki dünyaca ünlü Navagio Plajı’na girişleri güvenlik gerekçesiyle tamamen yasakladı. Bu karar neticesinde adaya seyahat planı yapan turistlerin sahil şeridine inmesi ve batık gemiye yaklaşması 31 Ekim'e kadar engellendi.

HEYELAN RİSKİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Kısıtlama kararı, bölgede yapılan mülki risk analizleri neticesinde artan heyelan tehlikesi sebebiyle uygulamaya konuldu. Güvenlik önlemlerinin ani şekilde artırılmasında, geçen hafta bir ABD'li turistin uçurumdan düşerek ağır yaralanması etkili oldu.

Yetkililer, dik yamaçlardan düşebilecek kaya parçalarının ve olası toprak kaymalarının can güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini duyurdu. Bölgede yeni kazaların önüne geçilmesi amacıyla plaja giden tüm erişim yolları mülki bariyerlerle kapatıldı.

SEZON SONUNA KADAR YALNIZCA SEYİR NOKTASI AÇIK

Sahilindeki tarihi batık gemiyle tanınan koy, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyordu. Alınan yeni mülki güvenlik tedbirleri kapsamında, yasak süresince ziyaretçilerin sahil şeridini kullanmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

Turistler, Navagio Plajı'nı ve koyda bulunan batığı bu süreçte yalnızca yukarıda yer alan yüksek seyir noktasından izleyebilecek. Giriş yasağı uygulamasının 31 Ekim tarihine kadar kesintisiz olarak sürdürüleceği bildirildi.