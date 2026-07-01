Muğla’nın Bodrum ilçesinde dünyaca ünlü Gümbet plajında belediye dalgıçları deniz dibi temizliği yaptı. Çoğunluğu yabancı turistlerin bulunduğu plajda yapılan deniz dibi temizliğine Green Rangers çevre grubu gönüllüleri de destek verdi.

Dalgıçlar deniz dibinden yaklaşık 370 kilogram atık çıkardı. Atıkların içinde ütü, drone, damacana, tek kullanımlık ürün atıkları ile çok sayıda plastik, metal ve cam atık çıkarılması dikkat çekti.

Toplanan atıklar çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde sergilendi. Daha sonra geri dönüşüme kazandırılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.

Deniz dibi temizliği sırasında denizde kullanımı yasak olan av sepeti bulundu. Sepetin içerisinde bulunan balıklar kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

“Denize En Çok Mavi Yakışır” Deniz Dibi Temizliğinin 2026 yılındaki 9. etabı 08 Temmuz Çarşamba Gündoğan’da gerçekleştirilecek.