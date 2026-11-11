Galatasaray’da özellikle kanat transferleri için yıldızlara ayrılan bütçeler büyüdü, Barış Alper Yılmaz ile Yunus Akgün’ün yükselişi sürdü. Altyapıdan yetişen Yunus ve alt liglerden zirveye çıkan Barış Alper, Okan Buruk döneminde hücumun temel parçalarına dönüştü. Zaha, Ziyech ve Sane karşısında formalarını koruyan ikili, Leao’nun gelişiyle artan rekabette de geri adım atmadı.

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Barış Alper, Buruk yönetiminde çıktığı 194 maçta 40 gol ve 33 asist üretti. Yunus ise 134 karşılaşmada 26 kez ağları sarsıp aynı sayıda gol pası verdi. Böylece toplam katkıları 125’e ulaştı. Rashica, Zaha, Ziyech, Tete, Sane ve Leao’nun bilançosu ise 220 müsabakada 35 gol, 29 asistte kaldı. Yerli kanatlar, altı yabancının 64 gollük toplamına 61 fark attı.