İstanbul'da dünyaca ünlü rapçi Travis Scott'ın konserinin ardından yaşanan taksi skandalında soruşturma tamamlandı.

Olay, 1 Haziran 2026 gecesi Travis Scott'ın İstanbul'daki konserinin ardından yaşandı. İddianameye göre konser çıkışında Tersane İstanbul'dan taksiye binen Auger, Gümüşsuyu'ndaki Bosphorus Otel'e gitmek istedi. Direksiyon başındaki Hayrettin A., aradaki mesafenin yaklaşık 5 kilometre olmasına rağmen yolculuk için 50 Euro karşılığında 7 bin 300 lira talep etti.

Ücretin 10 dakikalık yolculuk için 7 bin 300 lira olup olmadığını soran Auger, taksiciden "Evet" yanıtını aldı. Bunun üzerine ödeme, pos cihazı üzerinden kredi kartıyla gerçekleştirildi.

FAZLA ÜCRETİ İNİNCE FARK ETTİ

Yaşananları canlı yayın sırasında kayda alan Auger, taksiden indikten sonra kredi kartından yüksek miktarda para çekildiğini fark etti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından olay büyük tepki topladı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kimliği belirlenen taksici Hayrettin A. gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

"YOLLAR KAPALI OLDUĞU İÇİN DOLANMAK ZORUNDA KALDIM"

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede taksici Hayrettin A.'nın ifadesine de yer verildi.

Şüpheli, yolculuğun normal şartlarda 5 kilometre olduğunu bildiğini ancak trafik nedeniyle güzergâhın en az yarım saat sürdüğünü öne sürdü.

Yolların kapalı olması nedeniyle alternatif güzergâh kullanmak zorunda kaldığını savundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Hayrettin A. ayrıca, polis merkezinde hazırlanan tutanağı okumadan imzaladığını belirterek, pos cihazından fazla para çektiğini söylediğine ilişkin ifadeyi kabul etmediğini dile getirdi.

TAKSİMETRE AÇMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İddianamede, şüphelinin yolculuk sırasında taksimetre açmadığı ve bu nedenle hakkında idari işlem uygulandığı da belirtildi.

Polis memurlarınca düzenlenen tutanakta ise Hayrettin A.'nın, mağdurun fazla ücreti fark edeceğini düşünmediği için pos cihazından yüksek tutarda ödeme aldığı yönündeki beyanına yer verildi.

Savcılık, şüphelinin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendirdi.

Auger'dan yolculuk ücretinin üzerinde para alarak haksız menfaat sağladığı belirtilen taksici hakkında dolandırıcılık suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.