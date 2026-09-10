Küresel yeme-içme sektöründe dünyaca ünlü Burger & Lobster isimli restoran, Türkiye pazarına girdi. Marka, İngiltere dışındaki Avrupa'daki ilk şubesini İstanbul'da açtı. Restoranın menüsünde bütün ıstakozun fiyatı ise dikkat çekti. AZ SAYIDA ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR Londra, New York, Bangkok, Brighton, Endonezya, Malezya ve Filipinler gibi sınırlı sayıda prestijli noktada şubesi bulunan Burger & Lobster'ın yeni adresi Türkiye oldu. İstanbul'daki restoranda açık mutfakta ıstakozların taze hazırlanışı canlı olarak izlenebilirken, sipariş edilen ıstakozlar masada özel tekniklerle ayıklanarak servis ediliyor. ISTAKOZUN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI Restoranın Türkiye fiyatlarının Londra şubesi ile paralel seviyelerde tutulduğu gözlenirken, menüde "Baklava Cheesecake" ve "İstanbul Burger" gibi Türkiye'ye özel yerelleştirilmiş lezzetler de dikkat çekiyor. Öne çıkan menü fiyatları ise şu şekilde listelendi: Bütün Istakoz: 2.950 TL 2 Kişilik Combo Tabağı: 5.200 TL The Lobster Roll: 1.770 TL The Burger: 880 TL Küçük Soda / Büyük Su: 170 TL

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