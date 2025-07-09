Irina Shayk geçen yılın ardından yeniden İstanbul'da... Boğaz'da bulunan ünlü bir otelde annesi ve kızıyla konaklıyor.

Türkiye'ye bir proje için mi yoksa tatil için mi geldiği henüz bilinmeyen Shayk, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekânın içinde bulunan ocakbaşında yemek yedi ve kebaba bayıldı.

Boğaz manzarasının keyfini çıkaran Rus model, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Mekan çıkışında ise basın mensuplarına görüntü vermemek için yüzünü, ceketiyle gizledi.

İLK KEZ RONALDO İLE GELMİŞTİ

Irina Shayk, Türkiye'ye ilk kez eski sevgilisi Ronaldo ile 2011 yılında ayak basmıştı.