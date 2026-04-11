İngiltere'nin ikonik liman kenti Liverpool, tarihinin en iddialı mimari dönüşümlerinden birine sahne oluyor. Dünyaca ünlü mimarlık ofisi SimpsonHaugh Architects, şehrin çehresini kökten değiştirecek ve tamamlandığında Liverpool’un en yüksek binası unvanını eline alacak 70 katlı devasa gökdelen projesini kamuoyuna tanıttı.

Bu görkemli yapı, kentin 1 milyar sterlin değerindeki geniş kapsamlı Kings Gelişim Bölgesi (Kings Dock) projesinin merkez noktası olarak planlandı. Karma kullanım konseptiyle tasarlanan kule, sadece yüksekliğiyle değil, sunduğu yaşam alanlarıyla da dikkat çekiyor. Proje kapsamında bina içerisinde 212 modern otel odası, üst segment donatılara sahip 563 lüks daire ve şehrin eşsiz manzarasını ayaklar altına seren geniş bir çatı terası yer alacak.

Şehrin silüetinde estetik bir denge unsuru olması beklenen gökdelen, Liverpool'un küresel bir merkez olma yolundaki hırsını simgelerken, sahil şeridindeki mevcut tarihi dokuyu modern dünyanın standartlarıyla birleştirmeyi amaçlıyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, bölgedeki ekonomik canlılığın ve turizm potansiyelinin de yeni bir ivme kazanması bekleniyor.