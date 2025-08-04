Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi’nde yaşayan ve bir zamanlar kardeşi Rana Alagöz ile birlikte Türkçe pop müzikte fırtınalar gibi esen, 60 yıla 3 altın plak ve birçok ödül sığdıran, 73 ülkenin popüler şarkılarından oluşan repertuarı ile Guiness rekorlar kitabına aday olan 80 yaşındaki sanatçı Selçuk Alagöz iki hafta önce geçirdiği rahatsızlık sonucu ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

KALBİ SEKİZ DAKİKA DURDU

Alagöz’ün yüksek tansiyon ve kalp ritmi bozukluğu nedeniyle tedavi altına alınırken bu sabah saatlerinde kalbi 3- 4 kez durdu. Yaklaşık sekiz dakika kalbi duran ve doktorlar tarafından çalıştırılan Alagöz yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Kardeşi Rana Alagöz’ün bugün hastaneye gelerek Alagöz’ü ziyaret ettiğini belirten sanatçının eşi Birsen Alagöz Sözcü’ye konuştu.

Birsen Alagöz “Kızım Banu, kardeşi Rana ile birlikte hayırlı haberini bekliyoruz. Zaten kalp pili vardı. Kalbi 3-4 kez durdu. Bir keresinde sekiz dakika durdu. Doktorlar gerekli müdahaleleri yaptı. Şu anda solunum cihazına bağlı ve çok zor bir sürecin içerisinde sevenlerinin dualarını bekliyoruz” diye konuştu.