Ünlü şarkıcı Jessie J, meme kanseri ameliyatından altı hafta sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldığını açıkladı. 37 yaşındaki sanatçı, Haziran ayında geçirdiği ameliyatın ardından iyileşme sürecinde olduğunu ve kanserin doktorlar tarafından “erken” evrede tespit edildiğini söylemişti.

Ancak Jessie J, Instagram Hikâyeleri’nde yaptığı paylaşımla, akciğerlerinde sıvı birikmesi ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye yattığını duyurdu. Hastane yatağından çektiği bir fotoğrafı ve elindeki serum kanülünü paylaşan şarkıcı, ameliyat sonrası iyileşme döneminin “zihinsel olarak en zorlu zaman” olduğunu ifade etti.

NEFES ALMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR

Şarkıcı, “Son 24 saati nasıl geçirdim? Ameliyattan altı hafta sonra yine aynı hastane odasındaydım. Beklenmedik bir durumdu. Akciğerimde kan pıhtısı olabileceğini düşündüren semptomlarım vardı. Tanrı’ya şükür pıhtı çıkmadı. Testler sonrası bir enfeksiyonum olduğu ve akciğerlerimde sıvı biriktiği ortaya çıktı” dedi.

Nefes almakta zorluk çektiğini söyleyen Jessie J, bir gecelik tedavinin ardından taburcu edildiğini ve kontrollerine ayakta devam edeceğini belirtti.