Portekiz’in Faro bölgesindeki tarihi Estoi köyünde gerçekleştirilen nikah töreni, samimi ve sade atmosferiyle dikkat çekti. 2022 yılında nişanlanan çiftin düğününde aileleri ve yakın dostları hazır bulundu.

SÜPER LİGİN YILDIZI İLE EVLENDİ

Bir dönem Süper Lig'de top koşturan törene siyah smokiniyle katılan yıldız futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain’e ailesi eşlik ederken, Perrie Edwards klasik beyaz bir Mercedes ile alana geldi. Ünlü şarkıcının gelinliği ise zarif tasarımıyla dikkat çekti.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Futbol dünyasından da birçok isim düğünde yer aldı. Danny Welbeck, Kieran Gibbs, Carl Jenkinson ve Harrison Reed gibi isimler, eski takım arkadaşları Oxlade-Chamberlain’in mutluluğuna ortak oldu.