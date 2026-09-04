Rihanna, çocuklarıyla Barbados’ta geçirdiği günün ardından objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcının tercihi, ilk bakışta sade görünen ancak kesim detaylarıyla dikkat çeken gri bir elbise oldu.

Omuz bölümünü açıkta bırakan tasarımın farklı noktalarındaki pencere detayları, kıyafete hareketli bir görünüm kazandırdı. Dökümlü yapısıyla rahatlığı ön plana çıkaran elbise, Rihanna’nın günlük stil anlayışıyla da uyum sağladı.

CESUR POZLARDAN VAZGEÇMEDİ

Sıra dışı ve cesur kıyafet tercihleriyle sık sık gündeme gelen Rihanna, bu kez de alışılmışın dışında bir tasarımla kamera karşısına çıktı.

Ünlü şarkıcı, dikkat çekici elbisesini rahat sokak stiliyle tamamlayarak hem konforlu hem de iddialı bir görünüm oluşturdu. Özellikle elbisenin asimetrik kesimi ve vücudun belirli bölümlerini ortaya çıkaran detayları, kombinin en çok konuşulan unsurları arasında yer aldı.

Rihanna’nın çocuklarıyla birlikte çıktığı gezintide tercih ettiği bu görünüm, ünlü yıldızın günlük yaşamında da kendi tarzından ödün vermediğini gösterdi. Sade renk seçimine rağmen elbisenin tasarımındaki cesur dokunuşlar, kombini sıradan bir günlük görünümden ayırdı.