İspanya’da 83 yaşındaki şarkıcı Julio Iglesias hakkında gündeme gelen cinsel taciz ve saldırı suçlamalarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İspanya Ulusal Mahkemesi, Iglesias’ın Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti’ndeki evlerinde çalışan iki eski kadın personelin dava açılması yönündeki talebini kabul etti.

Ulusal Mahkeme Hakimi Antonio Pina’nın, kadınların cinsel saldırı, taciz ve aşağılayıcı muamele iddialarını içeren başvurusunu kabul ettiği bildirildi.

Hakimden dikkat çeken değerlendirme

İspanyol basınında mahkeme kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Hakim Antonio Pina, başvurunun kabul edilmesine ilişkin gerekçesinde şikâyetçinin ifadesinin ceza soruşturmasının başlatılması için yeterli ilk bakışta delil niteliği taşıdığını belirtti.

Pina’nın gerekçesinde, “Dava, davacının tek bir ifadesine dayanmaktadır ve bu ifade, ceza soruşturmasının başlatılmasını haklı çıkaracak nitelikte ilk bakışta delil teşkil etmektedir” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İki eski çalışan ağır suçlamalarda bulundu

Dosyada yer alan iddialar, Iglesias’ın Bahamalar ve Dominik Cumhuriyeti’ndeki konutlarında çalışan iki kadının şikâyetlerine dayanıyor.

Kadınlar, basına yaptıkları açıklamalarda ünlü şarkıcıyı cinsel saldırı ve tacizin yanı sıra kendilerine tokat atmakla da suçladı. Şikâyetçiler ayrıca Iglesias’ın hem kendilerine hem de diğer çalışanlara yönelik sistematik biçimde aşağılayıcı davranışlarda bulunduğunu ileri sürdü.

Şikâyetçilerin 3 Şubat’ta mahkemeye gitmesi bekleniyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre iki kadının, 3 Şubat’ta İspanya Ulusal Mahkemesine şahsen başvurarak dava açılması yönündeki taleplerini doğrulamaları gerekiyor.

Julio Iglesias hakkındaki iddialara ilişkin hukuki süreç devam ederken, suçlamalar henüz kesinleşmiş bir yargı kararıyla hükme bağlanmış değil.