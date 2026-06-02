Avustralya’nın simge şehri Sidney, modern mühendislik sınırlarını zorlayan devasa bir yeraltı projesine ev sahipliği yapıyor. Şehrin dünyaca ünlü limanının altından geçecek olan 6,5 kilometrelik "Batı Liman Tüneli" inşaatında tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldı.

95 tonluk dev iş makinelerinin iki farklı çalışma cephesini ayıran son kaya kütlesini kırmasıyla projede ilk fiziksel birleşme sağlandı.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar şehrin altından tam 1 milyon ton kaya çıkarıldı.

Avustralya hükümeti, yüzeydeki kent yaşamını ve trafiği aksatmamak adına tamamen yeraltından yürütülen kazılardan çıkan bu devasa miktarı, yaklaşık 7 bin mavi balinanın ya da 200 bin okul otobüsünün ağırlığına eşdeğer olarak açıkladı. Projenin bir sonraki aşamasında, Güney Yarımküre'nin en büyük tünel açma makineleri (TBM) kullanılarak su altındaki hatların kazılmasına başlanacak.

PROJE TRAFİĞİ AZALTACAK

Sidney Limanı’nda yaklaşık 30 yıl aradan sonra inşa edilen ilk yeni karayolu geçişi olma özelliğini taşıyan tünel, sürücülerin şehir merkezindeki yoğun finans trafiğine takılmadan yeraltından doğrudan geçiş yapmalarını sağlayacak. Şehrin mevcut köprü ve tünellerindeki sıkışıklığı bitirmeyi hedefleyen bu çevre yolu ağı, açıldığında sürücülere çok ciddi bir zaman avantajı sunacak.

Resmi verilere göre, proje tamamlandığında Sidney Olimpiyat Parkı ile Kuzey Sidney arasındaki yolculuklar 20 dakika, Kuzey Sidney’den uluslararası havalimanına ulaşım ise 15 dakika kısalacak. Kamunun mülkiyetinde kalacağı açıklanan dev tünelin 2028 yılında resmen trafiğe açılması planlanıyor.