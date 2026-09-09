En yüksek seviyelerden biri 2 Eylül'de kaydedildi. Iguazú Nehri'nden şelalelere ulaşan su miktarı saniyede 8 milyon 370 bin litreye kadar çıktı. Artan su miktarıyla birlikte şelalelerin görünümü de büyük ölçüde değişirken, normalde ayrı ayrı görülebilen bazı çağlayanlar dev su kütlelerinin arasında kaldı.

SANİYEDE 8 MİLYON LİTREDEN FAZLA SU AKTI

Iguazú Şelaleleri'nin normal debisi saniyede yaklaşık 1,5 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Son yükselişle birlikte bu miktarın beş katından fazlasına ulaşılması, şelalelerde yoğun su bulutu ve çok daha güçlü bir akıntı oluşturdu.

Debideki yükseliş 31 Ağustos'tan itibaren belirginleşmeye başladı. Yetkililer, artışın Iguazú Nehri havzasında özellikle Brezilya'nın Paraná eyaletinde etkili olan yoğun yağışlardan kaynaklandığını açıkladı. Nehir, Curitiba yakınlarından başlayarak yaklaşık 1.320 kilometre boyunca ilerledikten sonra Foz do Iguaçu'ya ulaşıyor.

Bölgede etkisini gösteren yağışların El Niño ile bağlantılı olabileceği de değerlendiriliyor. Paraná'da ağustos ayında yağışlar birçok noktada normal seviyelerin üzerine çıkarken, eyalette uzun süredir faaliyet gösteren 47 meteoroloji istasyonundan 44'ü ortalamanın üzerinde yağış kaydetti.

KRİTİK SEVİYEYE YAKLAŞTI

Su miktarındaki hızlı yükseliş nedeniyle şelalelerde güvenlik önlemleri artırıldı. Brezilya tarafındaki Şeytan Boğazı'nı gören yürüyüş yolu ile diğer ana ziyaret noktaları açık tutulurken, nehrin debisi yetkililer tarafından sürekli takip edilmeye başlandı.

Brezilya tarafında ana yürüyüş yolunun kapatılması, hava ve nehir koşullarına bağlı olarak debinin saniyede yaklaşık 9 milyon litreye yaklaşması durumunda gündeme gelebiliyor. Nitekim 23 Temmuz'da debi 9,1 milyon litreye ulaştığında ana geçiş güvenlik amacıyla ziyaretçilere kapatılmıştı.

Eylül başındaki yükselişte ise 8,37 milyon litrelik zirvenin ardından debi gerilemeye başladı ve 3 Eylül'de saniyede yaklaşık 7,75 milyon litre olarak ölçüldü. Buna rağmen bu miktar, Iguazú Şelaleleri'nin normal su seviyesinin yaklaşık beş katına karşılık geliyor.