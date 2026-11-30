Brezilya'nın Paraná eyaletindeki Foz do Iguaçu kentinde etkili olan yoğun yağışlar, şelaleleri besleyen Iguazu Nehri'nin debisini önemli ölçüde artırdı. Normal şartlarda saniyede yaklaşık 1,5 milyon litre suyun aktığı şelalelerde bu miktarın altı katın üzerine çıkması, yetkilileri harekete geçirdi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SU MİKTARINI ARTIRDI

Bölgedeki yoğun yağışların El Nino olarak bilinen iklim olayıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Pasifik Okyanusu'ndaki su sıcaklıklarının değişmesiyle ortaya çıkan bu iklim olayı, Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde yağışların artmasına neden oluyor.

Iguazu Nehri'nin beslendiği geniş alanda etkili olan yağışlar, nehirde biriken su miktarını artırarak şelalelere ulaşan suyun çok daha güçlü akmasına yol açtı.

Bölgede yakın zamanda benzer bir durum daha yaşanmış, ekim ayında şelalelerden akan su miktarı saniyede 17,7 milyon litreye kadar ulaşmıştı. O dönemde suyun daha rahat akabilmesi ve yapıların zarar görmemesi için ziyaretçilerin kullandığı yürüyüş platformunun korkulukları sökülmüştü.

ZİYARETÇİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNLEM ALINDI

Şelalelerin Brezilya tarafında bulunan ve ziyaretçilerin suya oldukça yakın bir noktadan manzarayı izlemesini sağlayan yürüyüş platformu, artan su miktarı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Milli park yönetimi, suyun akış hızının yanı sıra yürüyüş platformlarının dayanıklılığını da düzenli olarak kontrol ediyor. Güvenlik sınırlarının aşılması durumunda ziyaretçilerin riskli bölgelere girişine izin verilmiyor.

Son yapılan ölçümlerde su miktarının saniyede 5 milyon litre seviyelerine gerilemesinin ardından teknik ekipler bölgede incelemelerde bulundu. Güvenlik kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte kapatılan ana yürüyüş platformu yeniden ziyaretçilere açıldı. Yetkililer, yağışların nehir üzerindeki etkilerini takip etmeyi sürdürüyor.