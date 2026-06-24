Dünyaca ünlü yönetmen ve yapımcı Guy Ritchie imzasını taşıyan Young Sherlock dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklar sürerken, yapımdan dikkat çeken bir oyuncu haberi geldi. Yeni sezonda Türk oyuncu Yalım Danışman'ın da yer alacağı öğrenildi.

ÇEKİMLER PALERMO VE LONDRA'DA YAPILACAK

Yeni sezonun çekimlerinin Palermo ve Londra'da gerçekleştirileceği belirtildi. Uluslararası oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikâyesiyle dikkat çeken yapım, şimdiden izleyiciler arasında heyecan yaratmış durumda.

SÜRPRİZ TÜRK OYUNCU GÜNDEM OLDU

Dizinin ikinci sezonuna katılan Yalım Danışman, kısa sürede sosyal medyada ve magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri oldu. Başarılı oyuncunun projeye dahil olması, Türk izleyiciler tarafından da ilgiyle karşılandı.

OSMANLI ASKERİ KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Edinilen bilgilere göre Yalım Danışman, dizinin yeni sezonunda bir Osmanlı askerini canlandıracak. Oyuncu, genç Sherlock Holmes karakterini canlandıran Hero Fiennes Tiffin ve Donal Finn ile birlikte kamera karşısına geçecek.