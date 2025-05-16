Dünyaca ünlü spor spikeri Diletta Leotta'nın rol aldığı bir reklam filmi, İtalya’da büyük tartışma yarattı. DAZN spikeri Leotta’nın U-Power markası için kamera karşısına geçtiği reklam, “bir çocuğun cinsel bir bakışla sunulması” gerekçesiyle yasaklandı.

KÜÇÜKLERİN ONURUNA AYKIRI BULUNDU

İtalya Reklam Özdenetim Kurulu (IAP), söz konusu reklamın çocukların onurunu zedeleyici içerik barındırdığı gerekçesiyle yayından kaldırılmasına karar verdi. Kurul, reklamın 11. maddeyi ihlal ettiğini belirtirken, çocukların ya da çocuk gibi görünen kişilerin cinselleştirilmesini yasaklayan hükme dikkat çekti.

TARTIŞMALI SAHNE: MİNİ ETEKLİ SAHNEDEN ÇOCUK BAKIŞI

Reklamda Diletta Leotta, mini etekle sahnede performans sergilerken arka fonda "ilk kez kelimeler boğazında düğümlendi… Kendini bir kez daha şaşırt" sözleri duyuluyor. Tepkilerin merkezinde ise bu sahneye eşlik eden bir çocuğun Leotta’ya “arzu dolu” bir bakışla gösterilmesi yer aldı.

“CİNSELLİĞİ ÇOCUKLA BAĞLANTILI GÖSTERMEK TEHLİKELİ”

İtalyan blog yazarı Selvaggia Lucarelli, sosyal medyada yaptığı yorumda reklamı sert bir dille eleştirdi. Lucarelli,

“U-Power’ın reklamları her zaman erotik çağrışımlarla doluydu ama bu kez sınır aşıldı. Kamera açısı bilinçli seçilmiş, mini etekli bir kadın merkezde ve ona arzu dolu bakışı atan bir çocuk. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

LEOTTA DA TEPKİLERİN ODAĞINDA

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen ünlü kaleci Loris Karius’un eşi olan Diletta Leotta, daha önce de farklı kampanyalarda cesur imajıyla gündeme gelmişti. Ancak bu son reklamda, çocuğun görüntüsüyle cinsellik vurgusunun yan yana getirilmesi, hem kamuoyunda hem de yetkili kurumlarda ciddi rahatsızlık yarattı.

REKLAM YAYINDAN KALDIRILDI

IAP, aldığı karar doğrultusunda reklamın tüm dijital ve televizyon mecralarından kaldırıldığını duyurdu. Örgüt, gelecekte benzer içeriklere karşı daha hassas davranılacağını belirtti.