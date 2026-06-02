İngiltere merkezli süpermarket zinciri Morrisons, mali performansını optimize etmek amacıyla zarar eden şubelerini kapatma kararı aldı. Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, kârlılık getirmeyen noktaların tasfiye edilmesi kapsamında ilk aşamada 7 adet mağazanın faaliyetine kalıcı olarak son verilecek.

Kapatılması kesinleşen şubelerin York, Redcar, Loftus, Guisborough, Stokesley, Hull ve South Driffield bölgelerinde yer aldığı, bu lokasyonların uzun süredir sürdürülebilir bir mali yapıya ulaşamadığı aktarıldı.

KÜÇÜLME DALGASI YAKLAŞIK 100 ŞUBEYİ ETKİLEYEBİLİR

İngiliz basınında yer alan operasyonel verilere göre, şirketin küçülme planı ilk etapta duyurulan 7 mağaza ile sınırlı kalmayacak. Morrisons yönetiminin, ülke genelinde zarar etmeye devam eden yaklaşık 100 lokasyonu daha kapatma seçeneği üzerinde çalıştığı bildirildi.

Söz konusu mağazaların büyük bir kısmının, şirketin 2022 yılında bünyesine kattığı "McColl’s" zincirinden dönüştürülen şubeler olduğu belirtildi. Satın alma sonrasında bu şubeleri yeniden kârlı hale getirmek amacıyla yürütülen yapılandırma çalışmalarının istenen finansal sonuçları vermediği kaydedildi.

YÜKSELEN İŞLETME MALİYETLERİ VE ENFLASYON BASKISI ŞİRKETİ ETKİLEDİ

Morrisons yönetimi, mağaza kapatma kararlarının arkasındaki ana etkenin hızla artan operasyonel giderler olduğunu açıkladı. Parekende sektörünü genel olarak etkileyen ekonomik zorluklara dikkat çeken şirket yetkilileri;

Enerji maliyetlerindeki artış,

Personel ve iş gücü giderlerinin yükselmesi,

Sigorta primleri ve diğer idari harcamalardaki artışlar

gibi faktörlerin, uzun süredir zarar eden mağazaların üzerindeki mali baskıyı taşınamaz seviyeye getirdiğini vurguladı.

ETKİLENEN PERSONEL İÇİN İSTİHDAM PLANI DEVREYE ALINACAK

Mağaza kapatma kararlarının ardından, bu şubelerde görev yapan personelin geleceğine ilişkin de bir planlama yapıldı.

Morrisons, kapanışlardan etkilenecek çalışanlarla resmi görüşmelerin başlatıldığını duyurdu. Şirket politikasından yapılan açıklamada, iş gücü kaybını en aza indirmek amacıyla uygun pozisyondaki personelin zincirin diğer mağazalarına veya lojistik operasyon merkezlerine kaydırılmasının hedeflendiği ifade edildi.