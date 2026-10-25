Alman devinde yaşanan şok olay, Kompany'nin rezerv takımın idmanını izlediği sırada meydana geldi. Aniden fenalaşarak yere yığılan Belçikalı teknik adam için sağlık ekipleri derhal alarma geçti. Durumun ciddiyeti üzerine sahaya çağrılan ambulans helikopterle acil olarak tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilen genç çalıştırıcı, müşahade altına alınarak kapsamlı testlerden geçirildi.

Yaşanan krizin ardından spor kamuoyu başarılı teknik adamın sağlık durumuna odaklanırken, Alman basınının önde gelen yayın organlarından Bild, Kompany'nin bağışıklık sistemini çökerten ve bayılmasına yol açan ihmalleri paylaştı.

KOMPANY'Yİ HASTANELİK EDEN 7 SEBEP

Yapılan araştırmalarda, genç teknik direktörün hem zihinsel hem de fiziksel olarak kendisini tüketen aşırı bir yükün altında kaldığı belirlendi. Haberde, Belçikalı çalıştırıcının hastanelik olmasına yol açan 7 temel faktör şu şekilde sıralandı:

Soyunma Odası Gerginlikleri: Futbolcular arasında baş gösteren anlaşmazlıkları ve problemleri aşırı derecede kafasına takması.

Personel Sürtüşmeleri: Kulüp çalışanları ve teknik heyet arasındaki görüş ayrılıklarını tek başına çözmeye çalışıp içine dert etmesi.

Aşırı Sorumluluk Yükü: Takımdaki her operasyonu bizzat yönetme arzusu ve kontrolü elden bırakmaması.

Ciddi Uyku Eksikliği: Günlerce çok az uyuyarak vücudunu kronik yorgunluğa mahkum etmesi.

Düzensiz ve Yetersiz Beslenme: Yoğun iş temposu nedeniyle sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturamaması.

Aşırı Kafein Tüketimi: Ayakta kalabilmek adına gün boyunca kontrolsüz miktarda kahve tüketmesi.

Fiziksel Egzersizi Sıfırlaması: Antrenörlük temposu içinde kişisel spor ve egzersiz rutinlerini tamamen askıya alması.

"VÜCUDUM 'YETER' DEDİ"

Kompany’nin bu kriz öncesinde ağır bir viral enfeksiyon geçirdiği, buna rağmen dinlenmeyi reddettiği öğrenildi. 17 Ekim'de oynanan Leipzig müsabakasının hemen ardından merdiven çıkmakta dahi zorlanan ve tükenmiş vaziyette dinlenmeye çekilen Belçikalı hoca, toparlanmadan işinin başına dönünce durumu daha da ağırlaştı.

Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal randevusunun ardından kendi sağlığına dair çarpıcı bir öz eleştiride bulunan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Bir antrenör olarak her an her şeye yetişmek, her şeyi mükemmel yapmak istersiniz. Geçen hafta ağır bir virüs kaptım ama maalesef vücudumun verdiği sinyalleri dinlemedim. Sonunda öyle bir noktaya geldi ki, vücudum artık 'Yeter!' diyerek isyan etti" sözleriyle yaşadığı çöküşü tarif etmişti.

EBERL'DEN DESTEK MESAJI

Yaşanan kritik sürecin ardından Bayern Münih yönetimi resmi bir bilgilendirme metni yayımladı. Açıklamada, Kompany'nin hastanedeki detaylı tetkiklerinin devam ettiği, bu süre zarfında idman ve maç operasyonlarının mevcut yardımcı antrenörler tarafından yürütüleceği duyuruldu.

Bayern Münih Spordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Max Eberl ise hocalarına sahip çıkarak, "Vincent Kompany’nin sağlığı kulübümüz için her şeyin üzerindedir, en büyük önceliğimizdir. Bayern ailesi olarak onun hızla ve eksiksiz iyileşmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Vinnie gereken en iyi tıbbi desteği alıyor ve kendini tam anlamıyla hazır hissedene kadar ona ihtiyaç duyduğu tüm zamanı tanıyacağız" ifadelerini kullandı.