Ünlü teknik direktör Jürgen Klopp, A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası’nda veda etmesini yorumladı.

Alman kanalı Magenta TV’ye konuşan Klopp, Türkiye’nin turnuvaya büyük bir beklentiyle başladığını belirterek, “Gerçekten çok üzgünüm. Yıllar içinde birçok Türk arkadaş edinme fırsatım oldu ve şu anda ne kadar büyük bir acı yaşadıklarını çok iyi biliyorum. Turnuvaya nasıl bir coşku ve beklentiyle başladıklarını da biliyorum.” ifadelerini kullandı.

Milli Takım’ın sahadaki mücadele isteği konusunda eksik kalmadığını vurgulayan Alman teknik adam, “Bazıları ‘Yeterince istemediler’ diyebilir ancak maçları izleyen herkes bunun doğru olmadığını görmüştür. Oyuncular gerçekten her şeylerini ortaya koymak istedi.” dedi.

ÜZERLERİNDEKİ BASKI İNANILMAZDI

Klopp, Türkiye’nin elenmesindeki en önemli etkenlerden birinin baskı olduğunu dile getirerek, “Üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü. Bir şeyi çok fazla istediğinizde, bazen onun arkasındaki asıl planı unutursunuz. Hücumda ne yaparsanız yapın, savunma güvenliğini de elden bırakmamanız gerekir. Ancak o zaman sahada özgür olabilirsiniz. Türkiye bunu başaramadı.” değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Takım’ın erken yenilen golün ardından oyuna odaklanmakta zorlandığını ifade eden Klopp, “Maça tam anlamıyla odaklanmaya fırsat bulamadan çok erken bir gol yediler. Sonrasında baskı daha da arttı ve sahada artık kendileri gibi davranamadılar.” sözleriyle yorumunu tamamladı.