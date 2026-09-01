ABD'nin New York şehrindeki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda pazartesi günü yerel saatle 16:30 sıralarında Queens sakinlerinden 49 yaşındaki Pamela Cisneros aniden iki bıçakla insanlara saldırmaya başladı.

New York Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre Cisneros, 20 saniyelik süre içinde metro çıkışında bekleyen 68 yaşındaki bir erkeği ve ardından 32 yaşındaki bir kadını karınlarından bıçakladı.

Sebepsizce gerçekleştiği belirtilen saldırıda yaralanan 32 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Erkek ise yaşam savaşı veriyor.

Toplam 20 dakika süren olay sırasında bölgedeki turistler ve işe giden insanlar panikle kaçıştı. Polise de saldırmaya kalkan Cisneros, müdahale sonucu yaşamını yitirdi.

POLİSE DE SALDIRDI

Saldırının ardından bir sokak ötede polis karakolunun arkasında kırmızı bir poşetten çıkardığı iki adet mutfak bıçağını sallarken bulunan Cisneros, polis ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Polis şefi Jessica Tisch düzenlediği basın toplantısında, polislerin kadına bıçakları bırakması için dört dakika boyunca konuştuğunu ancak Cisneros'un saldırmayı seçtiğini açıkladı.

Tisch'in aktardığına göre Cisneros polislere, "Hiçbir şeyi bırakmıyorum, ikinizi de öldürmeyi tercih ederim. Sizi öldüreceğim." şeklinde tehditler savurdu.

Görevlilerin kullandığı elektroşok cihazlarının etkisiz kalması ve kadının ellerindeki bıçaklarla polislerin üzerine doğru koşmaya devam etmesi üzerine iki polis memuru ateş açtı. Vurulan saldırgan kaldırıldığı Bellevue Hastanesinde hayatını kaybetti.

Cisneros'un 2018 ve 2019 yıllarına dayanan bilinen bir psikolojik rahatsızlık geçmişi olduğu, ancak daha önce hiç gözaltı kaydının bulunmadığı açıklandı.

GÖRÜ TANIKLARI ANLATTI

Olay anında bölgede bulunan bir paket teslimatçısı, "Binadan çıktığımda insanların koştuğunu gördüm. 'Ne oluyor böyle?' dedim." ifadelerini kullandı.

Aynı tanık yerde yatan yaralı erkeği gördüğünü belirterek, "Bir erkekti... Yerde yatıyordu ve üzerinde kan vardı. Polis onunla ilgileniyordu. Bir turiste ne olduğunu sordum, Meksikalı bir kadının iki kişiyi bıçakladığını söyledi. Bu çılgınca. Neden iki bıçağı vardı ki? Elindekiler mutfak bıçağıydı. Bu çılgınca." sözleriyle yaşananları aktardı.

Meyve satan 41 yaşındaki Hasan Abdallah ise, "Bir kadının çığlık attığını duydum ve ardından insanlar deli gibi koşmaya başladı. Dışarı çıktım. 60 yaşlarında, yaşlı bir adam gördüm. Ayakta duruyordu, sırtını tutuyordu. Bıçaklanmıştı. Eşi kanamayı durdurmaya çalışıyordu. Bir kitap ya da biraz kağıt kullanıyordu, sonra biri ona bir atkı verdi. Ben de ona kağıt havlu verdim. Eşi ona yere yatmasını söyledi." dedi.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Belediye Başkanı Zohran Mamdani olayla ilgili iç soruşturmanın sürdüğünü ve olayın terörle bağlantılı değerlendirilmediğini ifade etti.

Mamdani basın toplantısında, "Sadece şu anda burada bulunan bizlerin değil, tüm şehrin duaları bu iki kurbanın aileleriyle birlikte. Bugün yaşananlarla o ailelerin hayatlarının karardığını biliyoruz ve bu andan itibaren saatler, günler ve haftalar geçtikçe onları yanımızda tutmaya devam edeceğiz. Müdahale eden ve korkunç bir saldırının daha da kötüleşmesini engelleyen NYPD polislerine teşekkür etmek istiyorum. Bu departmanın kadın ve erkek çalışanları bu şehri güvende tutmak için her gün bunu yapıyor." açıklamasını yaptı.