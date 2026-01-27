Mehmet Öz, sağlık alanında milyarlarca dolarlık vurgun yaptığı öne sürülen organize suç yapılanmalarına yönelik kapsamlı bir mücadele başlattı.

Federal sağlık programlarının başındaki Türk asıllı doktor Mehmet Öz, ABD sağlık sisteminde faaliyet gösteren büyük çaplı yolsuzluk ağlarını incelemeye aldı. Özellikle Rus ve Ermeni mafyasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen yapıların mercek altına alındığı belirtildi.

Los Angeles’a giderek bölgede incelemelerde bulunan Öz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sağlık sistemindeki usulsüzlüklerin boyutuna işaret eden Öz, şu ifadeleri kullandı:

“Burası yolsuzluk, israf ve suistimalin Amerika’daki merkez noktalarından biri haline geldi. Sadece Los Angeles County’de söz konusu rakam 3,5 milyar doları buluyor.”

SEKTÖRÜ MAFYALAR ELE GEÇİRDİ

ABD sağlık sistemini hedef alan suç örgütlerinin peşinde olduklarını vurgulayan Öz, bu yapıların sağlık sektörünü adeta ele geçirdiğini savundu. Mafya bağlantılı şebekelerle iş birliği yaptığı öne sürülen bazı doktorların da federal soruşturmalar kapsamında incelendiğini belirtti.

“Doktorları yozlaştırıyorlar, dolandırıcılığı sıradan hale getiriyorlar. Sorunun boyutu son derece büyük. Bu nedenle çok sert adımlar attık” diyen Öz, mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Öz ayrıca, ileri evrede hastalığı bulunan ve tedavi şansı kalmayan kişiler için uygulanan evde bakım programlarına yapılan kayıtların son beş yılda olağan dışı şekilde arttığını ifade etti. Bu artışın normal sebeplerle açıklanamayacağını vurgulayan Öz, organize suç gruplarının gerçekte sunulmayan sağlık hizmetleri için sahte faturalar düzenleyerek devleti zarara uğrattığı iddialarının soruşturulduğunu kaydetti.