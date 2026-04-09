Fransa’nın başkenti Paris’in en önemli simgelerinden biri olan Eyfel Kulesi bu kez turistik yönüyle değil, dikkat çekici bir satış haberiyle gündemde. Yılda yaklaşık 7 milyon ziyaretçisiyle ülkenin en ikonik anıtlarından biri olan yapı, her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor. Ancak şimdi tarih meraklıları, bu eşsiz Paris simgesinin bir parçasını koleksiyonlarına katma fırsatı bulabilecek.

140 İLA 175 BİN DOLAR ARASINDA

Kulenin orijinal spiral merdivenine ait bir bölüm, önümüzdeki ay açık artırmada satışa sunulacak. Söz konusu parçanın 140 bin ila 175 bin dolar arasında alıcı bulması beklenirken, büyük boyutları nedeniyle sergilenebilmesi için yüksek tavanlı bir alan gerektiği ifade ediliyor.

MERDİVENİN ÖZELLİKLERİ

1889 yılından bu yana yaklaşık 300 milyon kişinin ziyaret ettiği Eyfel Kulesi, Fransa’nın en tanınmış yapılarından biri olmayı sürdürüyor. Satışa çıkarılacak merdiven parçası ise perçinli çelik ve sac levhalardan oluşan spiral yapının birinci bölümü. Haç biçimindeki bir tabana sabitlenen bu yapı 14 basamaktan oluşuyor. Yapının yüksekliği 2,75 metre, çapı ise 1,75 metre.

YERİNE ASANSÖRLER YERLEŞTİRİLDİ

Yaklaşık bir asır boyunca ziyaretçiler tarafından kullanılan merdiven, 1983 yılında gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmaları sırasında söküldü ve yerine asansörler yerleştirildi.

ÖZEL BİR KOLEKSİYONUN PARÇASI

Açık artırma, 21 Mayıs’ta Paris’te Artcurial müzayede evi tarafından düzenlenecek. Satıcının kimliği açıklanmazken, merdivenin 1983’ten bu yana özel bir koleksiyonun parçası olduğu belirtiliyor.

DENEYİMİ HAYAL ETMEK MÜMKÜN OLUYOR

Satış öncesinde restore edilen bu tarihi eser, adeta geçmişe açılan bir kapı niteliği taşıyor. Yıllar boyu Paris manzarasına karşı bu merdivenleri tırmanan insanların deneyimini hayal etmek mümkün hale geliyor.

523 BİN EUROYA SATILMIŞTI

Artcurial daha önce de benzer satışlara imza atmıştı. 2016 yılında bir merdiven parçası 523 bin 800 euroya alıcı bularak dikkat çekmişti. Bu yüksek fiyatın arkasında hem eserin iyi korunmuş olması hem de koleksiyonerlerin yoğun ilgisi olduğu ifade ediliyor.