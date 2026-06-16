Piyasaların popüler akımlarına karşı duruşuyla ve nokta atışı öngörüleriyle bilinen ünlü yatırımcı Michael Burry, yatırım dünyasının dikkatini yeniden üzerine çekti. Wall Street'in genel eğilimlerinin aksine hareket eden ve yalnızca somut veriler bir fırsat sunduğunda pozisyon alan Burry, yatırım tezini hisse piyasasının en temel metriklerinden birine dayandırdı.

YATIRIMDA BASİT AMA ETKİLİ SİNYAL: MADDİ DEFTER DEĞERİ

Burry'nin son yatırım felsefesi, karmaşık algoritmalara değil, piyasadaki en temel değerleme sinyallerinden biri olan "maddi defter değerine" dayanıyor. Ünlü yatırımcı, 8 Haziran'da Cassandra Unchained hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hisse fiyatı maddi defter değerine gerilediğinde yatırımcılarını tutarlı bir şekilde ödüllendiren Samsung Electronics'i örnek gösterdi.

Maddi olmayan varlıkları denklemden çıkararak şirketin yalnızca somut net varlıklarına odaklanan bu metrik, yatırımcıların piyasa gerilemelerinden korktuğu dönemlerde döngüsel şirketler için oldukça güvenilir bir taban oluşturuyor.

SAMSUNG'DA 30 YILDA YALNIZCA 8 KEZ GÖRÜLEN FIRSAT

Teknoloji dünyasında kendi alanını domine etmesine rağmen döngüsel bir yapıya sahip olan Samsung, zaman zaman piyasada gözden düşebiliyor. Ancak Burry'ye göre, hisse yeterince ucuzladığında bu strateji her zaman çalıştı.

Burry, "Samsung Electronics hissesi hisse başına maddi defter değerine ulaştığında onu alın. Nokta. Daha fazla analize gerek yok," ifadelerini kullandı.

Bu fırsatın son 30 yılda yalnızca sekiz kez ortaya çıktığını belirten Burry, 2025'in başlarında hisseyi alarak fonunun en büyük üç varlığından biri haline getirdiğini duyurdu.

MICHAEL BURRY'NİN ANALİZİNDEN ÖNE ÇIKANLAR

Tarihsel getiri açısından Samsung, 1998 Asya Para Krizi'nin diplerinden bu yana yıllık ortalama yüzde 24,6 getiri sağladı. Söz konusu dönemde hisse değeri yaklaşık 470 kat arttı. Strateji, hisseyi ralli yaparken değil, korku ve döngüselliğin fiyatı dibe çektiği anlarda almayı öngörüyor.

GÖZLER GİZEMLİ ABD HİSSELERİNDE

Yatırımcılar için asıl sürpriz, Samsung analizinin ardından geldi. Burry, yazısında Samsung'un gösterdiği aynı finansal sinyalleri veren ve benzer bir fırsat sunan "Amerika'da bir hisseye" sahip olduğunu belirtti.

Burry'nin alıntısında bu ABD şirketinin adını vermemesi, piyasalarda büyük bir merak uyandırdı. Arayışa geçen yatırımcılar için Burry'nin çizdiği çerçeve oldukça net: Hisse fiyatı varlık değeri seviyesine düştüğünde alınabilecek, döngüsel ama temelleri sağlam bir Amerikan şirketi.

UCUZLUK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Burry'nin vurguladığı kural, bir hisse tarama ekranında en ucuz görünen hisseyi almaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Şirketin bu stratejiye uyması için zayıf temellere sahip olmaması, tam aksine ekonomik döngüler karşısında toparlanma kapasitesine sahip güçlü bir yapı barındırması gerekiyor. Küçülen bir şirketin ucuz görünmesi bir fırsat değil, değer tuzağı (kırmızı bayrak) olarak nitelendiriliyor.

Sonuç olarak ünlü yatırımcı, herkesin yapay zeka ve büyüme hisselerinin peşinden koştuğu bir dönemde, "fiyatın doğru olduğu anı" bekleyecek sabra sahip olmanın ve eski tarz değer yatırımının hala en güçlü stratejilerden biri olduğunu kanıtlıyor.

*NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR