Khosla’ya göre bu robotlar büyük olasılıkla insan formunda olacak ve ilk etapta mutfakta yemek pişirme, sebze doğrama, bulaşık yıkama gibi dar alanda görev yapan yardımcılar olarak evlerimize girecek. Aylık maliyetlerinin 300-400 dolar civarında olması beklenen bu robotlar, halihazırda ev hizmeti alan herkes için ulaşılabilir hale gelecek.

Bugün Çin’de üretilen bazı robotların etkileyici olduğunu belirten Khosla, bu robotların en büyük eksikliğinin öğrenme kabiliyetlerinin olmaması olduğunu vurguladı. Ünlü yatırımcı, “Çin robotları harika ama çevre değişince verimli olamıyorlar. Bir insana ‘şurayı temizle’ deyince ne yapacağını bilir ama bir robot henüz bunu yapamıyor” dedi.

'HER EVDE ROBOT OLACAK'

Khosla ayrıca, bu alanda dev şirketlerin geride kalmasının şaşırtıcı olmadığını söyledi ve yeniliklerin genellikle Apple gibi büyük şirketlerden değil, girişimcilerden çıktığını hatırlattı. Khosla, “Herkesin kendi robotu olacak, önümüzde yıllarda her eve girebilir” diyerek bu alanda devrim niteliğinde bir döneme girildiğini belirtti.

Robotik alanına büyük yatırımlar yapan bir diğer isim ise Nvidia CEO’su Jensen Huang oldu. Huang, “Herkesin kendi R2-D2’su, C-3PO’su olacak. Kişisel bir robot her an yanında olacak” diyerek robotların hem endüstride hem de günlük yaşamda devrim yaratacağını söyledi. Nvidia, robotik ve yapay zekayı “trilyon dolarlık büyüme fırsatı” olarak değerlendirirken, ilk büyük hedeflerinin otonom araçlar olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Amazon CEO’su Andy Jassy de CNBC’ye yaptığı açıklamada robotik alanında yeni işe alımlar yapılacağını duyurdu ve “Yapay zeka ve robotikte daha fazla insan istihdam edeceğiz” diyerek bu alanda büyümeyi sürdüreceklerini belirtti.

Tüm bu açıklamalar, önümüzdeki on yıl içinde insan benzeri, çok görevli robotların artık bilim kurgu olmaktan çıkıp evlerimize girmesinin an meselesi olduğuna işaret ediyor.