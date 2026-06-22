Dünyaca ünlü kişisel finans kitabı "Zengin Baba Yoksul Baba"nın yazarı Robert Kiyosaki, emtia piyasalarında yaşanan sert geri çekilmelerin ortasında milyonlarca takipçisine seslendi. Yatırımcıların panik halinde satış yaptığı bu dönemde nakde geçmeyi reddeden emtia boğası Kiyosaki, fiyatların düşüş trendini tersine çevireceği anı beklediğini ve "kriz sepeti" olarak adlandırdığı varlıklara yatırım yapmak için pusuya yattığını duyurdu.

ALTIN VE GÜMÜŞ 2026 YILINDA NEDEN GÜÇ KAYBETTİ?

Ocak ayında altının ons fiyatının 5 bin doları, gümüşün ise 100 doları aşarak tarihi rekorlar kırmasının ardından piyasalar, aylardır süren bir düşüş trendinin etkisinde. Güçlenen ABD doları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni Başkanı Kevin Warsh liderliğinde faiz artırımı sinyalleri vermeye devam etmesi ve Orta Doğu'daki kırılgan ateşkes süreci, güvenli liman arayışındaki sermayenin yönünü değiştirdi. Enflasyon nakit paranın alım gücünü eritmeye devam etse de yatırımcılar için nakitte kalmak her geçen hafta daha cazip bir seçenek haline geldi.

Haziran ayı ortası itibarıyla altın üst üste üçüncü haftayı da kayıpla kapatarak ons başına 4 bin 152 dolara geriledi. Gümüş ise ons başına 65 doların altına inerek son dönemlerin en düşük seviyesini gördü. Her iki metal de ocak ayındaki zirvelerinden önemli ölçüde uzaklaşmış durumda:

29 Ocak'ta ons başına 5 bin 595 dolar ile tarihi zirvesini gördükten sonra yönünü aşağı çeviren altının onsu şu an bu seviyenin yaklaşık %25 altında, 4 bin 192 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Ocak ayındaki 121,62 dolarlık zirvesinden yaklaşık %47 oranında değer kaybeden gümüşün onsu ise 66 dolar sınırına çekildi.

Analistler, kıymetli metallerin bu dönemde panikten korunma aracı olmaktan ziyade riskli bir varlık gibi fiyatlandığına dikkat çekiyor. CBS News'e konuşan bir uzman, İran ile yaşanan gerilimin uzamasıyla birlikte metallerin petrol ile güçlü bir negatif korelasyon yakaladığını belirtiyor.

WALL STREET DEVLERİNİN BEKLENTİLERİ NE?

Piyasalardaki bu sert düzeltmeye rağmen Wall Street devleri değerli metallere olan inancını tamamen kaybetmiş değil.

J.P. Morgan, analistlerinin altının şu an için "teknik bir belirsizlik bölgesinde" sıkıştığını kabul etmesine rağmen kıymetli metalin yılın dördüncü çeyreğine kadar ortalama 6 bin dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Goldman Sachs ise daha temkinli bir yaklaşımla yıl sonu altın hedefini 5 bin 400 dolardan 4 bin 900 dolara revize etti. Finans dünyasındaki bu bölünme, kurumsal yatırımcıların da hamle yapmak için aceleci davranmadığını gösteriyor.

ÜNLÜ YATIRIMCI ALTIN ALMAK İÇİN HANGİ SİNYALİ BEKLİYOR?

Robert Kiyosaki’ye göre sadece fiyat etiketine odaklanmak büyük bir hata. Yatırımcıların varlığın etrafındaki makroekonomik ve siyasi çevreye bakması gerektiğini savunan ünlü yazar; liderlerin ekonomiyi düzeltmek yerine daha da çıkmaza soktuğunu iddia ediyor.

Kiyosaki, bu doğrultuda birçok yatırımcının psikolojik olarak zorlandığı fiyatların düşüşünü soğukkanlılıkla izleme stratejisini uyguluyor. Ünlü yazar altın, gümüş, Bitcoin ve Ethereum’dan oluşan "kriz sepetini" teknik grafikler üzerinden yakından takip ediyor ve yalnızca düşüş trendi bittiğinde alım yapmayı planlıyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, altın ve gümüş grafiklerinin "devasa bir fiyat artışının eşiğinde" olduğunu ileri süren Kiyosaki, bir kez daha piyasaların dip yapmasını değil, grafiklerin bu dip seviyesinden dönüş yapacağını teyit etmesini beklediğini vurguladı. Kiyosaki, daha önce de küresel ekonomide tarihin en büyük balonunun patlayacağını iddia ederek uzun vadede altının 35 bin dolara, gümüşün ise 200 dolara çıkabileceğini öne sürmüştü.

GÜMÜŞ YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜNÜ KISMEN GERÇEKLEŞTİRDİ

Geçmiş performansı incelendiğinde Kiyosaki, zaman zaman piyasa çöküşlerinin zamanlamasını kaçırmış olsa da gümüşün 2025 başlarında 35 dolar seviyesindeyken önce 70, ardından 200 doları hedefleyeceğini söyleyerek dikkat çekmişti. Nitekim gümüş, ocak ayında kırılmadan önce 121 doları aşarak bu öngörüyü kısmen doğrulamıştı.

Uzmanlar, portföyünün değer kaybettiğini gören geleneksel yatırımcılar için asıl dersin ütopik fiyat hedefleri değil, Kiyosaki'nin gösterdiği "soğukkanlı disiplin" olduğunu belirtiyor. Ekrandaki kırmızı sayıların yarattığı korkuyla satış yapmak zararı kesinleştirirken, plansız alım yapmak ise bir sonraki panik dalgasına hazırlıksız yakalanmaya neden oluyor.

Uzman Tavsiyesi: Finansal planlamacılar, kıymetli metallerin ve kripto varlıkların portföyün ana omurgası yerine bir parçası olarak tutulmasını ve dipten alım yapmaya çalışmak yerine, belirli bir takvime bağlı kalınarak kademeli alım (Dolar Maliyet Ortalaması) yapılmasını tavsiye ediyor.

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