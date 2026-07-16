Dünyaca ünlü yıldız Sam Neill'in uzun yıllar menajerliğini yapan Philip Grenz, aktörün ailesiyle görüştükten sonra ölüm nedenini kamuoyuyla paylaştı. Grenz, Neill'in zatürreden vefat ettiğini açıkladı.

KANSERİ YENMİŞTİ

Neill, 2023 yılında nadir görülen bir lenfoma teşhisi aldığını açıklamıştı. Ailesi ise, aktörün ölümünden önce kanserden tamamen kurtulduğunu belirtmişti.

JURASSİC PARK İLE ÜN KAZANDI

Oyunculuk kariyeri boyunca sanat filmlerinden büyük bütçeli Hollywood yapımlarına kadar birçok farklı projede rol alan Neill, özellikle Jurassic Park serisindeki Dr. Alan Grant karakteriyle dünya çapında ün kazandı. Aktör, The Piano filminde de Holly Hunter'ın canlandırdığı karakterin eşine hayat verdi.

SON YILLARINDA DA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Dört çocuk ve sekiz torun sahibi olan Sam Neill, oyunculuğun yanı sıra sahibi olduğu Two Paddocks adlı şaraphaneyle de ilgileniyordu. Menajeri Grenz, Neill'in ölümünden önceki yıl art arda dört proje çektiğini ve bu yapımların önümüzdeki aylarda yayımlanmasının beklendiğini söyledi.

2022'DE 'SİR' UNVANI ALMIŞTI

1947'de Kuzey İrlanda'da doğan Sam Neill, 7 yaşında ailesiyle birlikte Yeni Zelanda'ya taşındı. Uzun yıllar Avustralya ve Yeni Zelanda sinemasının uluslararası alanda tanınmasına katkı sağlayan oyunculardan biri olan Neill, 2022 yılında şövalyelik unvanı alarak "Sir Sam Neill" adını kullanmaya başlamıştı.