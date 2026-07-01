Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift ile Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce'nin bu hafta sonu New York'taki Madison Square Garden'da görkemli bir törenle dünyaevine gireceği öne sürüldü.

'1000 DAVETLİ KATILACAK'

CNN'e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, dev spor kompleksinin çiftin düğünü kapsamında iki ayrı organizasyona ev sahipliği yapacağını aktardı. İddialara göre perşembe akşamı düğün provası gerçekleştirilecek, ertesi gün ise yaklaşık 1000 davetlinin katılacağı büyük kutlama düzenlenecek. New York basınında yer alan haberlerde de Madison Square Garden çevresinde özel hazırlıkların başladığı belirtildi.

'MALİYETİ 15-20 MİLYON DOLAR'

Lüks düğün organizasyonları düzenleyen ve ismini paylaşmak istemeyen bir planlamacı, Madison Square Garden gibi prestijli bir mekânda gerçekleştirilecek düğünün toplam maliyetinin 15 ila 20 milyon dolar arasında olabileceğini ifade etti. Bir başka düğün planlayıcısı Jason Rhee ise organizasyonun yaklaşık 10 milyon dolara mal olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

BİR GECELİK BEDELİ 1 MİLYON DOLAR

TMZ'nin haberine göre, Madison Square Garden'ın yalnızca bir gecelik kira bedeli yaklaşık 1 milyon dolar seviyesinde.

Daha önce Hindistan'ın Ambani ailesi ile Ivanka Trump'ın düğünlerinde ışık ve ses sistemlerini hazırlayan Ira Levy ise, bu ölçekte bir organizasyonda ışıklandırma maliyetinin 650 bin dolardan başlayarak 1 milyon dolara kadar çıkabileceğini söyledi.

'ÇİÇEKLENDİRME 1 MİLYON DOLARI AŞACAK'

İsmini vermek istemeyen organizasyon planlayıcısı ise bazı lüks düğünlerde yalnızca çiçek ve dekorasyon için 500 bin dolara kadar harcama yapıldığını belirterek, Madison Square Garden'ın büyüklüğü dikkate alındığında Taylor Swift'in düğününde bu kalemin rahatlıkla 1 milyon doları aşabileceğini dile getirdi.