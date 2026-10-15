Real Betis forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Antony, Porto ile oynanan karşılaşmanın ardından evinin soyulduğunu öğrendi. İspanyol ekibinin Porto’yu 3-2 mağlup ettiği mücadele sırasında gerçekleşen olay, futbolcuya büyük şok yaşattı.

Soygun haberini doğrulayan Antony, yaşadıklarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

“Ailemin huzuru daha önemli”

Hırsızlık nedeniyle maddi zarara uğradığını belirten Antony, yaşanan kaybın kendisi açısından ikinci planda olduğunu ifade etti. Brezilyalı futbolcu, ailesinin güvenliği ve huzurunun maddi kayıplardan çok daha önemli olduğuna dikkat çekti.

İşte Antony'nin o açıklaması:

'- 'Bugün burada çok üzücü ve öfke verici bir durumu paylaşmak için bulunuyorum. Harika geçmesi beklenen bir gece, öfke ve hayal kırıklığına dönüştü.Evim soyuldu.Evinize girildiğinde neler hissettiğinizi anlatmak zor. Bu kadar emek, çalışma ve özveriyle elde ettiğimiz her şeyin, her bir şeyi kazanmak için vermek zorunda kaldığımız mücadelelerden haberi bile olmayan biri tarafından alınıp götürüldüğünü bilmek çok zor.

- Ancak en çok acı veren ve öfkelendiren şey yalnızca maddi kayıp değil. Kendimizi en güvende hissetmemiz gereken yerde yaşadığımız güvensizlik duygusu.

- Aileme bakmak ve böyle bir olayın geride bıraktığı korkuyu ve güvensizliği en çok sevdiğim insanların gözlerinde görmek.Bütün bunların karşısında benim için bir şey daha da netleşti: Dünyada hiçbir maddi varlık, ailemin hayatından, huzurundan ve mutluluğundan daha değerli değildir.Kaybettiğimiz her şeyi yeniden kazanabiliriz. Çalışmaya devam edeceğiz, hayallerimiz hâlâ canlı ve ilerleme isteğimiz hiç azalmadı.Gerçekten önemli olan, ailemin gözlerinin içine bakabilmek ve bu zor anı aşmak için hâlâ birlikte, birlik içinde ve güçlü olduğumuzu bilmektir.

- Öfke ve güvensizlik duygusu devam ediyor. Ancak en büyük zenginliğimizin hiçbir zaman evimizin içindeki maddi eşyalar değil, orayı gerçek bir yuva hâline getiren insanlar olduğu gerçeği de değişmiyor.

- Çünkü sonuçta benim en büyük başarım hiçbir zaman satın alabildiğim şeyler değil, yanımda olan ailem oldu.Ve onlar için gerekirse her şeye sıfırdan başlar, her şeyi kaç kez gerekiyorsa o kadar yeniden inşa ederim.''