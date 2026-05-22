Kaliforniya’nın Ventura County bölgesinde 4 Mart gecesi yaşanan olayda, polis ekipleri başka sürücülerin yaptığı “şeritler arasında savrulan araç” ihbarı üzerine Spears’ın kullandığı siyah üstü açık BMW’yi durdurdu. Görüntülerde polis memurlarının, araçtan yoğun alkol kokusu geldiğini söyleyerek ünlü şarkıcıdan araçtan inmesini istediği duyuluyor.

Ancak Spears’ın uzun süre araçtan inmeyi reddettiği ve polislere “Taciz edildiğimi hissediyorum. Hiçbir yanlış yapmadım” diyerek tepki gösterdiği görüldü.

“EVİMDE HAVUZ VAR” DİYEREK POLİSLERİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olayın en dikkat çeken anı ise Spears’ın polisleri karakola gitmemek için evine davet etmesi oldu. Görüntülerde ünlü şarkıcının memurlara, “Benim evime gelebilirsiniz. Size lazanya yaparım, ne isterseniz. Havuzum da var” dediği duyuluyor.

Polis kaynakları bu sözlerin resmi olarak “rüşvet” kapsamında değerlendirilmediğini belirtirken, sosyal medyada olay “lazanyalı kaçış planı” yorumlarıyla gündem oldu.

ARAÇTA BOŞ ŞARAP KADEHİ VE REÇETESİZ İLAÇ

Yaklaşık 10 dakikalık direnişin ardından araçtan indirilen Spears’a yol kenarında alkol testi uygulandı. Polis raporunda, ünlü yıldızın nefesinden yoğun alkol kokusu geldiği, konuşmasının hızlı ve anlaşılmaz olduğu, yürüyüşünde dengesizlik bulunduğu ifade edildi.

Araçta yapılan aramada ise Spears’a ait olmayan “Adderall” etiketli bir ilaç şişesi ile ön bardaklıkta boş bir şarap kadehi bulunduğu kaydedildi. Spears’ın polise, düzenli olarak Lamictal ve Prozac kullandığını, olay günü ayrıca Adderall aldığını söylediği belirtildi.

“DÖRT ŞİŞE ŞARAP İÇSEM DE SİZİNLE UĞRAŞIRIM”

Araç kamerası kayıtlarında Spears’ın zaman zaman duygusal anlar yaşadığı, bir anda öfkelenip ardından İngiliz aksanıyla konuşmaya başladığı da dikkat çekti. Ünlü şarkıcının, “Muhtemelen dört şişe şarap içip yine de sizinle başa çıkabilirim. Ben bir meleğim” sözleri de kayıtlara geçti.

Polis memurlarıyla tartışma sırasında Spears’ın annesi Lynne Spears hakkında yıllar önce yaşanan ölümcül trafik kazasını gündeme getirdiği de öğrenildi. Spears’ın, “Annem kazara bisikletli bir adamı öldürdü ama ona hiçbir şey olmadı” dediği belirtildi.

MAHKEMEDEN REHABİLİTASYON ŞARTI

Hastanede kan testi vermemek için de sorun çıkardığı öne sürülen Spears hakkında “uyuşturucu etkisi altında araç kullanma” suçlamasıyla dava açıldı. Mahkemenin ünlü şarkıcıyı 12 ay adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı, ayrıca rehabilitasyon ve alkol-madde eğitim programına katılmasına karar verdiği belirtildi.