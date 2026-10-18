ABD'nin Florida eyaleti açıklarında gerçekleştirilecek projeyle, yıllardır kullanılmayan geminin deniz canlılarına yaşam alanı sağlaması amaçlanıyor. Batırma işleminin kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YAPAY RESİFİ OLACAK

1952 yılında denize indirilen SS United States, Atlantik Okyanusu'nu en hızlı geçen yolcu gemisi unvanını kazanmıştı. Lüks yolcu taşımacılığında kullanılan gemi, 1969 yılında seferlerden çekildi. Uzun yıllar Philadelphia'da demirli kalan gemi, 2024 yılında Florida'daki Okaloosa County yönetimi tarafından satın alındı.

Yaklaşık 302 metre uzunluğa, 31 metre genişliğe ve 53 bin 330 gros tonluk büyüklüğe sahip olan gemi, 2 bin yolcu ve bin mürettebat taşıyabiliyordu. Toplam 12 güvertesi bulunan SS United States, saatte 70 kilometreyi aşan hızıyla döneminin en hızlı yolcu gemileri arasında yer alıyordu.

SS United States, 19 Şubat 2025'te Philadelphia'dan ayrılarak Alabama eyaletindeki Mobile Limanı'na çekildi. Burada geminin yakıt, yağ ve çevreye zarar verebilecek malzemelerden arındırılması için kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Hazırlık ve izin süreçlerinin ardından batırma operasyonu Kasım 2026'nın ikinci haftasına planlandı.

Yetkililer, geminin çevresel temizlik işlemlerinin tamamlandığını ve batırma için gerekli izinlerin alındığını açıkladı.

PATLAYICI KULLANILMADAN BATIRILACAK

SS United States, Kasım ayının ikinci haftasında Meksika Körfezi'nde, Florida'nın Destin-Fort Walton Beach kıyılarının yaklaşık 41 kilometre açığına götürülecek. Geminin gövdesinde önceden hazırlanan açıklıklardan kontrollü biçimde su alınarak deniz tabanına dik konumda oturması sağlanacak.

Batırma işleminde patlayıcı kullanılmayacak. Hava koşullarına bağlı olarak kesin tarihin değişebileceği belirtilirken operasyonun internet üzerinden canlı yayımlanması planlanıyor.

Deniz tabanına yerleştirilecek dev geminin zamanla balıklar ve diğer deniz canlıları için yaşam alanına dönüşmesi hedefleniyor. Aynı zamanda dalış turizmine açılması planlanan geminin bazı tarihi parçaları ise karada kurulacak müzede sergilenecek.