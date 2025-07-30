"Bilionera" şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Rumen pop yıldızı Otilia, Türkiye turnesi kapsamında Giresun’da sahne almadan önce yaptığı sürprizle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir hayranının uzun süredir kendisine ulaşarak düğününe davet etmeye çalıştığını duyurdu.

Otilia, paylaşımında “Hayranlarımdan birisi bana ve aileme düğününe gelmemiz için ulaşmaya çalışıyordu. Ben de kendisini mutlu etmek için konserden önce uğramak istedim” ifadelerini kullandı.

DÜĞÜNDE UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI

Şarkıcının ani ziyareti, düğün sahipleri ve davetliler tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral olurken, Otilia’nın bu samimi jesti birçok kullanıcı tarafından “içten ve unutulmaz” olarak nitelendirildi.