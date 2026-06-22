Rockstar Games’in on yılı aşkın süredir heyecanla beklenen yeni oyunu GTA 6, 19 Kasım'daki çıkış tarihine aylar kala küresel çapta bir kültürel fenomene dönüştü. Milyonlarca oyunsever o gün için yıllık izin planları yaparken, dünyadaki bazı işletmeler çalışanlarının bahaneler üretmesine gerek bırakmayarak radikal kararlara imza atmaya başladı.

Son olarak Lübnan merkezli fast food zinciri Fries Lab, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı eğlenceli bir paylaşımla, GTA 6'nın piyasaya çıkacağı gün kapılarını tamamen kapatacağını duyurdu.

Şirket yönetiminin yaptığı açıklamada, oyuncuların bu anı on yıldan uzun bir süredir beklediğine dikkat çekilerek, 19 Kasım günü "Vice City sokaklarında halledilmesi gereken önemli işler olduğu" esprili bir dille ifade edildi.

BAŞKA ŞİRKETLERDE AYNI KARARI VERDİ

Çalışanlarına doğrudan "GTA 6 izni" veren şirketin bu adımı, dijital dünyada büyük yankı uyandırdı. Bu sıra dışı tatil kararı, Fries Lab ile sınırlı da değil. Daha önce de otomobil parçası üreticisi Burger Motorsports, çalışanlarının Vice City maceralarına ortak olabilmesi adına çıkış gününde tüm operasyonlarına ara vereceğini açıklamıştı.

Tarihin en büyük eğlence sektörü çıkışlarından birine sahne olması beklenen 19 Kasım tarihi, küresel şirketlerin de katılımıyla şimdiden dünya genelinde gayriresmi bir festival gününe dönüşmüş durumda.

Sektör temsilcileri, GTA 5'in üzerinden geçen uzun yılların ardından hem eski kemik kadronun hem de seriyi ilk kez canlı deneyimleyecek yeni neslin büyük bir patlama yaratacağını ve oyunun ekonomiyi dahi kısa süreliğine etkileyeceğini öngörüyor.