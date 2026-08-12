Dünya çapında konut maliyetlerindeki artış eğilimi devam ederken, uluslararası finans kuruluşu Deutsche Bank’ın hazırladığı "Mapping the World’s Prices 2025" başlıklı rapor yayımlandı.

Küresel ölçekte 69 büyük şehrin dahil edildiği araştırmada, 2020 ile 2025 yılları kapsayan beş yıllık dönemde 1 yatak odalı konutların kira bedellerinde yaşanan dolar bazlı değişimler incelendi.

KÜRESEL KENTLERDE KİRA MALİYETLERİ ARTIYOR

Araştırma verileri, pandemi sonrası değişen iş ve yaşam dinamikleri, yüksek enflasyon ve metropollerde artan konut talebinin dünya genelinde kiraları yukarı yönlü tetiklediğini ortaya koydu. İncelenen şehirlerin önemli bir kısmında kira artışları dikkat çekerken, bazı kentlerde artış oranlarının dolar bazında iki katı aştığı görüldü.

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN TEK ŞEHİR İSTANBUL OLDU

Türkiye’den incelemeye alınan tek metropol olan İstanbul, yüzde 178,5’lik artış oranıyla 69 şehir arasında ilk sırada yer aldı.

Raporda öne çıkan verilere göre İstanbul, dolar bazındaki bu yükselişle küresel listede en yüksek kira artışının yaşandığı kent olarak kayıtlara geçti. Bu tablo üzerinde yurt içi enflasyon dinamikleri, döviz kuru değişimleri ve konut piyasasındaki arz-talep dengesizliklerinin etkili olduğu değerlendiriliyor.

DÜNYADA KİRALARIN EN ÇOK ARTTIĞI İLK 10 ŞEHİR

Deutsche Bank verilerine göre, 2020-2025 yılları arasında 1 yatak odalı konut kiralarının dolar bazında en fazla yükseldiği 10 kent ve kaydedilen artış oranları şu şekildedir:

İstanbul (Türkiye): %178,5

Buenos Aires (Arjantin): %118,3

Riyad (Suudi Arabistan): %116,5

Mexico City (Meksika): %74,4

Lizbon (Portekiz): %72,3

Edinburgh (Birleşik Krallık): %60,4

Madrid (İspanya): %59,1

Singapur: %55,4

Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri): %53,9

Barcelona (İspanya): %47,3