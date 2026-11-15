İskoçya'da yaşayan 65 yaşındaki Jo Cameron, büyük kalça ve el operasyonlarının ardından hiç ağrı kesiciye ihtiyaç duymayınca tıp dünyasının dikkatini çekti. Durumu inceleyen University College London (UCL) genetik uzmanları, Cameron'ın dünyada fiziksel acıyı, korkuyu ve stresi hissetmeyen az sayıdaki insandan biri olduğunu belirledi.

DOKTORLAR AMELİYAT SONRASI FARK ETTİ

Cameron, geçirdiği iki büyük ameliyatın ardından doktorların reçete ettiği ağrı kesici ilaçları kullanmayı reddetti. Operasyonların ardından herhangi bir sızı ya da ağrı hissetmediğini belirtmesi üzerine doktorlar, Cameron'ı ayrıntılı genetik testler için Londra'daki üniversite hastanesine sevk etti. Yapılan DNA analizleri, kadının sıra dışı biyolojik yapısını ortaya çıkardı.

"FAAH" VE "FAAH-OUT" GENLERİNDE NADİR MUTASYON

Yapılan incelemelerde, Jo Cameron'ın DNA'sında "FAAH" ve "FAAH-OUT" olarak adlandırılan genlerde son derece nadir görülen bir mutasyon birleşimi tespit edildi. Bu genetik farklılık, beyinde doğal olarak üretilen ve "mutluluk ile sakinlik molekülü" olarak bilinen "anandamid" maddesinin parçalanmasını engelliyor. Sonuç olarak Cameron'ın vücudundaki anandamid seviyesi, normal insanlara göre çok yüksek düzeylerde kalıyor.

YARALARI HIZLI İYİLEŞİYOR, STRES YAŞAMIYOR

Bu genetik mutasyon, Cameron’ın yaşamında birçok alışılmadık duruma yol açıyor. Günlük hayatında elini yaktığını veya kestiğini ancak yanık kokusu geldiğinde ya da kan gördüğünde fark edebilen Cameron, acı hissinin yanı sıra korku, endişe ve stres gibi duygusal tepkileri de yaşamıyor. Ayrıca Cameron'ın vücudundaki kesik, yanık ve operasyon yaralarının, akranlarına kıyasla iz bırakmadan ve çok daha hızlı bir şekilde iyileştiği gözlemlendi.