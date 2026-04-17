Arda Güler, Bayern Münih'in Real Madrid'i 4-3 yenip, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldiği maçta biri 35. saniyede, diğeri frikikten attığı iki golle dünyayı bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Arda'ya 9 puan veren AS Gazetesi, "Şüphesiz ki onun büyük gecesiydi. Kişiliğini ortaya koydu, oyuncuların performansının genellikle düşük olduğu bir gecede devleşti. Topu istemekten, hücuma liderlik etmekten çekinmedi" diye yazdı.

Marca ise "Mükemmel sol ayağıyla

yaptığı kavisli şut, Neuer'i şaşırtıyor. Real Madrid'in 15 numarası tam bir sihirbaz" yorumunda bulundu.

2 GOLLE 5 REKOR KIRDI

- Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon atılan en erken gol.

- Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid'in attığı en erken gol.

- Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih'in yediği en erken gol.

- Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid formasıyla frikik golü atan en genç oyuncu.

- Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında bir maçta 2 gol atan ilk Türk futbolcu.

EFSANE FUTBOLCULARDAN YORUMLAR

Pau Scholes: "Arda Güler'in Real Madrid-Bayern Münih maçında neler yaptığını gördünüz mü? 30 dakikada iki gol ve inanılmaz bir serbest vuruş. Lamine iyi bir oyuncu ama Arda Güler daha iyi."

Thierry Henry: "Arda Güler sadece oynamıyor, sorumluluk alıyor. Bayern Münih'e karşı o baskı altında, o seviyede bunu yapmak, kişiliği hakkında her şeyi anlatıyor. Artık potansiyelden değil, zirveye ulaşmaktan bahsediyorsunuz."

Manuel Neuer: "Aslında topu Stani'ye paslamak istiyordum ama pası iyi veremedim. Arda Güler direkt şutla harika bir iş çıkardı, çünkü ben topa çok yakındım. Ve daha sonra serbest vuruşta da gördük ki gerçekten olağanüstü bir sol ayağı var; gerçekten harika bir oyuncu."

Peter Schmeichel: "Bence serbest vuruşun kalitesi çok yüksekti, bunu kelimenin tam anlamıyla söylüyorum. Kaleci kurtarsaydı, inanılmaz bir kurtarış olurdu. Bu vuruşun kalitesini övmeliyiz."

Philipp Lahm: "Arda her zaman özel bir oyuncu olacağının sinyallerini vermişti ama bu mu? Bu, özel olmanın ötesinde! O gol tek kelimeyle inanılmazdı; öğretilemeyecek, tekrarlanamayacak bir şeydi."