Teknoloji dünyasının sınırları zorlamayı en çok seven ülkesi Çin, turizm ve konaklama sektöründe ezberleri bozacak, bilimkurgu filmlerini aratmayacak devasa bir projeye imza atıyor. Ülkenin mühendislik harikası devasa köprü projesi Shenzhen-Zhongshan Link üzerinde yer alan yapay bir adada, tamamen robotlar tarafından işletilecek yeni nesil bir otel kuruluyor. Bu otelde valizlerinizi taşıyacak bir bellboy, sizi karşılayacak bir resepsiyonist ya da odanızı temizleyecek bir kat görevlisi olmayacak; çünkü tüm bu işleri yapay zekalı insansız otonom sistemler devralıyor!

ORTAK AKILLA ÇALIŞAN BİR AĞ OLACAK

Geçmişte de dünyanın farklı yerlerinde robotların hizmet verdiği otel denemeleri yapılmıştı. Ancak Çin'in bu yeni projesini diğerlerinden ayıran çok kritik bir fark var: Robotlar birbirinden kopuk çalışmayacak. Otelin tamamı, yapay zeka destekli kapalı devre bir bulut hizmet ağıyla birbirine bağlanacak. Bu sayede oteldeki tüm robotlar aynı sistem üzerinden anlık olarak haberleşebilecek.

HER GÖREV İÇİN BİR ROBOT MODELİ

Otelde tek bir robot tipi her işe koşmayacak; aksine fabrikayı andıran bir iş bölümü yapılacak:

-Karşılama ve Check-in: Sizi kapıda karşılayan ve dijital işlemlerinizi saniyeler içinde halleden karşılama robotları,

-Lojistik: Valizlerinizi odanıza kadar hatasız götüren ağır yük ve bagaj robotları,

-Oda Servisi: Restorandan aldığı siparişleri otonom asansörleri kullanarak kapınıza getiren servis robotları,

-Hijyen: Siz dışarıdayken odayı köşe bucak sterilize eden endüstriyel temizlik robotları görev yapacak.

İLK TESTLER 2026 SONUNDA BAŞLIYOR

Bu fütüristik otel projesinin kapılarını tamamen açacağı tarih 2027 yılı olarak belirlendi. Ancak teknoloji meraklıları için müjdeli haber erken geldi: Otelin ilk saha ve ziyaretçi denemeleri 2026 yılının sonu itibarıyla resmen başlayacak.

İlk şanslı ziyaretçiler robotlu karşılama, akıllı check-in ve otonom oda teslimatı gibi hizmetleri tam açılıştan önce bizzat deneyimleyip test edebilecek. Toplamda 44 yüksek standartlı lüks odadan oluşacak otelde ayrıca akıllı bir restoran, yapay zekalı bir spor salonu ve fütüristik sosyal alanlar yer alacak.

YAPAY ADA TEKNOLOJİ ÜSSÜ HALİNE GELECEK

Otelin inşa edildiği West Artificial Island (Batı Yapay Adası), sadece insanların konaklayıp geçeceği sıradan bir durak olmayacak. Çin hükümeti bu adayı tamamen robotik, otonom araçlar ve yapay zeka odaklı fütüristik bir turizm cazibe merkezi olarak tasarlıyor.

Eğer 2026 sonundaki bu 44 odalık otel denemesi başarıyla sonuçlanırsa, insan gücüne ihtiyaç duymayan bu otonom hizmet modelinin çok yakın bir gelecekte adadaki tüm restoranlara, alışveriş merkezlerine ve diğer büyük konaklama tesislerine dalga dalga yayılması bekleniyor. Geleceğin tatil anlayışı, tahmin ettiğimizden çok daha hızlı şekilleniyor!