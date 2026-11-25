Pasifik Okyanusu'ndaki Mikronezya bölgesinde yer alan 21 kilometrekarelik Naoero Cumhuriyeti, dünyada resmi olarak ilan edilmiş bir başkenti bulunmayan tek devlet olarak kayıtlara geçiyor. Yüzölçümünün küçüklüğü ve idari yapısının tek merkezde toplanması nedeniyle ülkede herhangi bir şehir başkent statüsü taşımıyor.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK ÜÇÜNCÜ ÜLKESİ KONUMUNDA

Naoero Cumhuriyeti, yalnızca 21 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en küçük ada ülkesi unvanını elinde bulunduruyor. Ülke, genel sıralamada ise Vatikan ve Monako'nun ardından dünyanın en küçük üçüncü devleti olarak yer alıyor. Coğrafi sınırlarının darlığı nedeniyle adanın çevresi yürüyerek yalnızca birkaç saat içinde tamamen dolaşılabiliyor.

NAOERO CUMHURİYETİ'NDE NEDEN RESMİ BİR BAŞKENT BULUNMUYOR?

Yaklaşık 12 bin kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapan ada ülkesinde idari yapılanma alışılmışın dışında işliyor. Ülke anayasasında veya resmi kayıtlarında başkent olarak belirlenmiş hiçbir şehir ya da yerleşim yeri bulunmuyor. Küçük yüzölçümü ve sınırlı nüfus yapısı, ayrı bir başkent ilan edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

TÜM DEVLET KURUMLARI TEK BÖLGEDE

Resmi bir başkent statüsü bulunmamasına rağmen ülkedeki yönetim faaliyetleri belirli bir noktadan yürütülüyor. Meclis binası, hükümet ofisleri ve tüm temel devlet kurumları adanın güneyindeki Yaren bölgesinde yer alıyor. Yaren, resmi başkent ilan edilmemesine karşın ülkenin fiili idari merkezi olarak hizmet veriyor.

BU ADA ÜLKESİ HARİTADA NEREDE YER ALIYOR?

Naoero Cumhuriyeti, Pasifik Okyanusu'nun orta kesimlerinde bulunan Mikronezya ada öbeği içinde konumlanıyor. Ekvator çizgisinin hemen güneyinde yer alan ada, izolasyonu ve küçük coğrafi yapısıyla dikkat çekiyor. Ülke, sahip olduğu bu özelliklerle dünya üzerindeki diğer tüm bağımsız devletlerden ayrılıyor.