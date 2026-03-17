Dünyanın önde gelen otomotiv devlerinden biri olan Aston Martin yeni otomobilini duyurdu. Aston Martin Naples, markanın özel kişiselleştirme servisi Q by Aston Martin aracılığıyla sipariş edilen, türünün tek örneği, lüks ve yüksek performanslı üstü açık modeli Vanquish Volante Wave Edition'ı duyurdu. Amiral gemisi performansının ve sanatın bu eşsiz dışavurumu, dünya lansmanını 31 Ocak 2026'da Naples Kış Şarap Festivali'nde yapacak ve geliri Naples Çocuk ve Eğitim Vakfı (NCEF) yararına bağışlanmak üzere açık artırmaya çıkarılacak.

TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ OLARAK KALACAK

Aston Martin Vanquish Volante Wave Edition tek adet olarak üretildi ve bu şekilde kalması planlanıyor. Koleksiyon amacı ile alınması planlanan lüks spor arabanın en dikkat çekici detayları ise safi mavisi dış cephesinde dalgalı çizgiler ve kırmızı detayların bir araya gelmesi ile ortaya konulan harmoni oldu. Aracın iç kısmı ise buz beyaz bir palet üzerinde dalga motifleri ve siyah karbon detaylar barındırıyor.

2001'DEN BU YANA ÇOCUKLAR İÇİN FON TOPLANIYOR

Aston Martin tarafından yapılan açıklamalara göre Aston Martin Q Operasyonları Ticari Başkanı Vittorio Gabba şunları söyledi:

"Vanquish Volante Wave Edition, hareket halindeki bir heykeldir; suyun güzelliğini ve dinamizmini bünyesinde barındırırken Aston Martin'i tanımlayan heyecan verici performansı sunar. Bu tek seferlik üretim, Florida kıyılarının ruhunu Q by Aston Martin'in sanatkarlığıyla harmanlıyor."

Vanquish Volante Wave Edition, dünyanın en prestijli yardım açık artırmalarından biri olan 2026 Naples Kış Şarap Festivali'nde satışa sunulacak. Tüm gelir, Florida'daki imkanları kısıtlı çocukların hayatlarını dönüştürmeyi misyon edinen NCEF'e bağışlanacak. Festival, 2001'den bu yana ihtiyaç sahibi çocuklar için 336 milyon dolardan fazla fon topladı.

TEKNİK DETAYLARI İLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Aston Martin Vanquish Volante Wave Edition'ın bu adar özel olmasının tek nedeni üretim adeti de değil. Araç sunduğu teknik özellikler ile de ön plana çıkıyor. Dünyanın en hızlı ve en güçlü önden motorlu üstü açık otomobili olarak tanımlanan Vanquish Volante Wave Edition, kaputunun altında 835 PS (824 bhp) güç ve 1000 Nm tork üreten devasa bir 5.2 litrelik çift turboşarjlı V12 motor barındırıyor. Bu üstün mühendislik harikası, 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.4 saniyede ulaşırken saatte 344 kilometrelik (214 mph) maksimum hızıyla sınırları zorluyor. Performansının yanı sıra konforu da ön planda tutan araç, titizlikle tasarlanan tavan mekanizması sayesinde üstünü 14 saniyede açıp 16 saniyede kapatabiliyor; üstelik bu işlem saatte 50 kilometre hıza kadar seyir halindeyken bile gerçekleştirilebiliyor.