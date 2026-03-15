Beyin-bilgisayar arayüzleri, insan sinir sistemi ile cihazlar arasında bağlantı kurarak beyin faaliyetlerinin yorumlanmasını sağlıyor.

Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar yalnızca düşünce gücüyle bilgisayar kullanabiliyor ya da protez bir eli hareket ettirebiliyor.

Neuracle’ın geliştirdiği sistem özellikle boyun bölgesindeki ciddi omurilik yaralanmaları nedeniyle felç yaşayan kişiler için tasarlandı. Bu tür yaralanmalar, beynin gönderdiği sinyallerin kollara ve ellere ulaşmasını engelleyebiliyor.

Sistem, kullanıcının elini hareket ettirme niyetiyle oluşan beyin sinyallerini algılıyor. Daha sonra bu sinyaller yazılım aracılığıyla yorumlanarak hastanın taktığı robotik eldivene gönderiliyor. Hava basıncıyla çalışan eldiven, elin açılıp kapanmasına yardımcı olarak kullanıcının nesneleri kavrayabilmesini sağlıyor.

HER HASTAYA UYGUN DEĞİL

Cihaz her hasta için uygun değil. Çin devlet medyasına göre sistem, 18 ile 60 yaş arasındaki yetişkinler için tasarlandı. Kullanıcıların en az bir yıldır felçli olması ve durumlarının en az altı ay boyunca stabil kalması gerekiyor. Ayrıca cihaz, elleriyle nesneleri tutamayan ancak üst kollarında hâlâ bir miktar hareket kabiliyeti bulunan kişiler için geliştirildi.

Çin, BCI teknolojisini ulusal stratejik öncelikler arasına dahil etti ve yaklaşan ekonomik planlamasında bu alanı gelecekteki büyümenin potansiyel itici güçlerinden biri olarak konumlandırmayı planlıyor.

Bu gelişme, dünya genelinde benzer teknolojileri piyasaya sunmak için yürütülen rekabetin hızlandığı bir dönemde gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl Çinli Shanghai NeuroXess şirketinin geliştirdiği başka bir beyin implantı, sekiz yıldır felçli olan 28 yaşındaki bir hastanın ameliyattan yalnızca beş gün sonra düşünceleriyle dijital cihazları kontrol edebilmesiyle uluslararası dikkat çekmişti.

Öte yandan Elon Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, 2024 yılında insan deneylerine başlayan Neuralink şirketinin 2026 yılında beyin-bilgisayar arayüzü cihazlarının “yüksek hacimli üretimine” başlamayı planladığını açıkladı. Neuralink, geçen yıl eylül ayında dünya genelinde ağır felç yaşayan 12 kişinin bu implantları aldığı ve düşünce yoluyla dijital ve fiziksel araçları kontrol edebildiğini duyurmuştu.