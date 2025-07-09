Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından X'in yapay zeka algoritması Grok, dün akşam yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyayı karıştırdı.

Kullanıcıların yorumları ile algoritması manipüle edilebilen yapay zeka aracı, yaptığı paylaşımlarda aralarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı çok sayıda isim için hakaret içerikli ifadeler kullanırken, söz konusu durumun ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok hakkında erişim engeli kararı aldı.

PAYLAŞIMLARI DURDURDU

Gelişmelerin ardından X yönetimi, Grok'un gönderilerin altında yorum yapmasına yasak getirerek, sadece görsel üretebilmesine imkan tanıdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi." ifadeleri kullanıldı.



X'TEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



X, Grok tarafından yapılan paylaşımlara yönelik şu ifadeleri kullandı:



- Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz içerikleri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz.



- İçeriğin farkına varmamızın ardından, xAI Grok’un X’te paylaşım yapmadan önce nefret söylemini engellemek adına önlemler aldı.



- xAI yalnızca gerçeği arayan bir yapay zekâ eğitmektedir ve X üzerindeki milyonlarca kullanıcı sayesinde, modelin eğitiminin geliştirilebileceği alanları hızla tespit edip güncelleyebiliyoruz.

GROK NEDEN ÇILDIRDI?



Euronews'te yer alan habere göre, Grok'ta yaşanan sorunların temel kaynağı geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın açıkladığı güncellemelere dayanıyor.

xAI pazar günü yaptığı açıklamada mevcut sürüm olan Grok 3'e yeni bir güncelleme yapıldığını duyurmuştu.

Ekip bu güncellemeyle bota anaakım medyadaki bilgilere mesafeli yaklaşması ve "kanıtlandığı sürece politik açıdan yanlış" olabilecek iddialardan kaçınmaması talimatını verdi.

Bunun ardından Musk, xAI'ın "Grok'u önemli ölçüde geliştirdiğini" ve kullanıcıların ona soru sorduklarında "bir fark görebileceğini" duyurdu.

Grok'un son günlerde tepki çeken ifadeler kullanmasının nedeninin bu değişiklik olabileceği düşünülüyor.

Yapay zeka yetenekleri ve tehlikeleri hakkında bilgi paylaşmaya odaklanan kâr amacı gütmeyen kuruluş olan CivAI'ın kurucu ortağı Lucas Hansen, Fortune'a yaptığı açıklamada Grok'un şaşırtıcı yanıtlarının, xAI'ın pazartesi günü botun dahili sistem talimatlarını, yani sistem istemini değiştirmesinden sonra geldiğini belirtti.

Bilgisayar programcısı, "Bir yapay zekanın sistem istemini değiştirmek, tam bir güncellemeden geçmesine gerek kalmadan davranışını hızla değiştirebilir," dedi.



ÇOCUK ÖLÜMLERİYLE DALGA GEÇTİ, HİTLER'İ ÖVDÜ



Grok'ta yaşanan sorunlar Türkiye ile sınırlı kalmadı.



Nazi lideri Adolf Hitler hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Grok, kendisini MechaHitler olarak adlandırdı ve kullanıcıların yorumlarına antisemitik ifadelerle karşılıklar verdi.



ABD'de meydana gelen Teksas sel felaketi ile de dalga geçen Grok, afette hayatını kaybeden beyaz çocukların ölümlerini alaycı yanıtlarla aktardı.