Orta Afrika’nın batı kıyısında yer alan ada ülkesi São Tomé ve Príncipe, ülke sınırlarının tamamını UNESCO Biyosfer Rezervi statüsüne geçirerek çevre tarihinde bir ilke imza attı. UNESCO’nun İnsan ve Biyosfer Programı kapsamında alınan kararla, 1.100 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ülkenin tüm kara ve deniz toprakları koruma ağına dahil edildi.

BİYOÇEŞİTLİLİK ODAKLI KORUMA

Kongo Havzası ile ekolojik bağlantılara sahip olan ada ülkesi, barındırdığı biyoçeşitlilikle öne çıkıyor. Ülke yüzölçümünün yaklaşık üçte birini oluşturan Obo Koruma Alanı’ndaki tropikal yağmur ormanları, dünyada sadece bu bölgede yetişen 148 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bölgede ayrıca, nesli tehlike altında olan Sao Tome ibisi gibi kritik türler de yaşıyor.

Ülkenin deniz ekosistemini oluşturan mercan resifleri, mangrov kıyıları ve çevredeki irili ufaklı adacıklar ise deniz kaplumbağaları ile deniz kuşu kolonilerinin üreme alanı olarak işlev görüyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ VE İNSAN ALANLARI

Biyosfer rezervi modeli, insan faaliyetlerini tamamen durdurmak yerine doğayla uyumlu ekonomik modelleri destekliyor. Yaklaşık 200 bin nüfuslu ülkede yerel halk; orman örtüsü altında kimyasal girdi kullanılmadan yapılan organik kakao yetiştiriciliği, geleneksel balıkçılık ve ekoturizm faaliyetlerini sürdürüyor.

UNESCO temsilcileri ve çevre uzmanları, Sao Tome ve Principe’nin uyguladığı bu modelin, iklim değişikliği ve ekonomik risklerle karşı karşıya kalan diğer küçük ada ülkeleri için uygulanabilir bir örnek oluşturduğunu belirtiyor.

KÜRESEL BİYOSFER AĞININ GENİŞLEMESİ

Sao Tome ve Principe’nin tamamını kapsayan bu karar, UNESCO’nun dünya genelinde 30 yeni sahayı ağa eklediği genişleme programının bir parçası olarak gerçekleşti. Son katılımlarla birlikte küresel biyosfer rezervi ağı, 130’dan fazla ülkede 700’ün üzerinde koruma alanına ulaştı.