The Mirror'da yer alan habere göre doktorlar, 14 yaşındaki Finley Ranson'ın rahatsızlığının türünü hala belirleyememiş durumda. Finley'nin beslenmesi, sindirim sistemini tamamen devre dışı bırakan nadir yöntemle (kalbine bağlanan damar yoluyla) sağlanıyor. Bu yöntemde yalnızca kalbe bağlı damar hattı üzerinden vücuda yağ gönderiliyor.

Finley'ye ayrıca günde üç kez karbonhidrat; protein, vitamin, mineral ve elektrolit karışımını da mideye doğrudan verilerek beslenmesi destekleniyor.

YEMEK YİYEMİYOR AMA MUTFAĞI ÇOK SEVİYOR

Finley'nin annesi Rhys, doğum sonrası hiçbir belirti olmadığını ancak bebeği anne sütüne karşı şiddetli tepkiler verdiğinde bir şeylerin yolunda gitmediğini fark ettiklerini anlatıyor. Sürekli ağlayan, uyumayan ve kilo alamayan bebek Finley, zamanla onlarca operasyon geçirdi. Nihayetinde doktorlar, klasik sindirimi tamamen devre dışı bırakan intravenöz (damardan) beslenme yöntemini uygulamaya karar verdi.

Ancak Finley yemek yiyemese de mutfaktan kopmuş değil. Hala mutfakta yemek hazırlamaya yardım ediyor, doğum günlerinde pastası yapılıyor. "Yemese bile, onun da diğer çocuklar gibi bir doğum günü pastası olsun istiyoruz" diyen annesi, Finley'ye mümkün olduğunca normal bir hayat sunmaya çalıştıklarını söylüyor.

TIBBİ BİR İLK: BİLİM DÜNYASI İNCELEMEYE ALIYOR

Öte yandan Finley'nin vakası o kadar nadir ve benzersiz ki, bilimsel bir dergide yayımlanması planlanıyor. Çocuk doktor Dr. Manas Datta, "Finley'nin durumu tıbbi olarak eşsiz. Şimdiye kadar böyle bir vaka görmedik" diyerek genç çocuğun tedavi sürecindeki cesaretini övgüyle anıyor.