Hülya Keskin ORUÇOĞLU/SÖZCÜ

Çelik sektörü 2025’te 20 milyon ton ihracata imza atarken, ithalat 23 milyon tonu buldu. Yılın ilk yarısında ise 9.8 milyon ton ithalata karşılık 11.3 milyon ton ihracat gerçekleşti. Türkiye’nin 2025’te çelik üretiminde dünyada 7. sırada olmasına karşın ithalattaki artış dikkat çekti. Sektör, kota uygulamaları ile artan maliyetlerin ihracat pazarlarında rekabet gücünü zayıflattığına dikkat çekti.

‘SORUN SADECE KOTA DEĞİL’

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dalbeler, Türkiye’de çelikte fiyatın 650 dolar bandında olduğunu belirterek, “650 dolara mal ettiğiniz ürünü, Çin 550 dolara teklif ettiğinde yaşama şansınız kalmıyor” dedi.

“Sadece mesele tarife, kota değil. İşçilik maliyetleri 3 yılda dolar bazında 3 katına çıktı” açıklamasını yapan Dalbeler, “Hintli, Mısırlı, Pakistanlı, Vietnamlı, Endonezyalı ve Çinlilerle rekabet ediyoruz, pahalı kalıyoruz. Enerji maliyetleri de arttı. Tek belirleyici unsur, döviz kuru değil. Problemimiz maliyetlerin artmasından çok rekabet gücünün yitirilerek ihracat pazarlarında kan kaydediyor olmamız” dedi. Üretim tesislerinin her yıl yenileme yatırımlarına ihtiyaç duyduğunu belirten Dalbeler, sektörün yeterli kârlılığı yaratamaması halinde bunların ertelenmek zorunda kaldığını aktardı.

İhracatçı döviz baskısında

ÇİB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kamil Erciyas, “İçeriden, dışarıdan kıskaç içinde kalacağız. Enflasyon ile mücadelede baskı altındaki döviz ihracatı etkiliyor. Yurt dışında koruma duvarları da var. Buna karşın ‘O ülkelere nasıl satış yapıyoruz? Nasıl hayatta kalıyoruz?’ diye merak eden batılı üreticiler ekimdeki zirveye gelecek. Bunları soracak, cevapları nasıl vereceğiz merak ediyoruz” dedi.

Kârsızlık 2028’de de sürer

ÇİB Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Aslan, “Sektörde üretim kapasitesi yüzde 70’lerde. Sektör çalışıyor ama kârlı çalışmıyor. Kârsızlık sorunu 2028’de de sürer” dedi. Aslan, AB’nin gümrüksüz çelik ithalat kotasını daraltma kararı sonrası sektörün bölgede yüzde 50’den fazla kayıp yaşayacağı ve Afrika, Güney Amerika gibi alternatif pazarlara yöneleceğini belirtti