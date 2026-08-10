Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, savunma ve güvenlik alanında tarihi bir adıma imza atarak Mekke İttifakı’nı kuruyor. TBMM onayının ardından yürürlüğe girecek anlaşmayla üç ülke; ortak savunma sanayisi projelerinden askerî personel değişimine, geniş kapsamlı tatbikatlardan erken uyarı ve istihbarat paylaşımına kadar birçok kritik alanda ortak hareket ederek bölgesel caydırıcılığı en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Askerî Personel Değişimi ve Saha Uyumunu Artıracak Ortak Tatbikatlar

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İttifakın en stratejik adımlarından birini askerî personel değişimi oluşturuyor. Üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında gerçekleşecek bu değişim sayesinde eğitim, operasyon ve askerî planlama alanlarındaki tecrübeler doğrudan sahaya aktarılacak. Farklı orduların kabiliyetlerinin yakından tanınması, uzun vadeli ve sağlam bir iş birliği zemini hazırlayacak.

Bunun yanı sıra düzenlenecek ortak askerî tatbikatlarla birliklerin birlikte hareket etme kabiliyetleri geliştirilecek. Muhtemel kriz ve tehdit senaryolarına karşı operasyonel uyumu hızlandıracak olan bu tatbikatlar, bölgedeki caydırıcı gücü artıracak.

Savunma Sanayisinde Güç Birliği ve Erken Uyarı Mekanizması

Mekke İttifakı, sadece sahada değil teknoloji ve üretim alanında da kapsamlı bir ortaklık sunuyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın savunma sanayisindeki üretim, teknoloji ve AR-GE imkânları birleştirilerek ortak projelere dönüştürülecek.

Güvenlik boyutunda ise kritik istihbarat paylaşımı ve erken uyarı sistemleri devreye girecek. Üç ülke arasında kurulacak anlık bilgi akışı sayesinde bölgesel tehditler daha ortaya çıkmadan tespit edilecek, muhtemel saldırılara karşı hazırlık seviyesi en üst düzeye çıkarılarak bölgede güçlü bir güvenlik mimarisi oluşturulacak.