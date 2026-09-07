Hollanda Merkez Bankası (DNB), ABD ve Kanada’da bulunan 313 tonluk altın rezervinin 86 tonunu İngiltere Merkez Bankası kasalarına naklettiğini doğruladı. Olası kriz anlarında değerli madene doğrudan erişim sağlamayı hedefleyen banka, bu kritik operasyonun gerekçesini "artan küresel belirsizlikler ve krizlere karşı hazırlıklı olma ihtiyacı" olarak açıkladı. Bu hamle, küresel ölçekte başlayan yeni bir rezerv yönetim trendinin en somut adımı oldu.

AVRUPA'DA GÜVENLİ LİMAN OPERASYONU

Altınlarını taşıma kararını yalnızca Hollanda almadı. Aynı zamanda Fransa da yakın zamanda ABD’deki altın rezervlerini kendi topraklarına taşırken, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) da New York ve Paris’teki depolarından 216 tondan fazla altını ülkesine geri getirdi. Soğuk Savaş döneminde güvenlik amacıyla Kuzey Amerika’ya konumlandırılan rezervler, günümüzde değişen ticaret dengeleri ve askeri riskler nedeniyle yeniden Avrupa’ya dönüyor.

LOJİSTİKTE FİNANSIN KALBİ LONDRA TERCİHİ

Taşıma işleminde Londra’nın tercih edilmesinin ana nedeni, kenti küresel altın ticaretinin merkezi kılan likidite imkânı. Herhangi bir çalkantı anında altının hızla nakde veya ticarete dönüştürülebilmesi, İngiltere Merkez Bankasını en popüler depolama noktası yapıyor. Bankanın 300 yıllık tarihi binasının altındaki kasalarda, değeri 200 milyar sterlini aşan yaklaşık 400 bin külçe altın muhafaza ediliyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK GİZLİ SEVKİYAT

Tonlarca değerli madenin sınırlar arası nakliyesi, yüksek düzeyde güvenlik ve lojistik planlama gerektiriyor. Hollandalı yetkililer riskleri azaltmak adına 59 ton altını New York’ta satıp eş zamanlı olarak Londra’dan satın alma yoluna gitti. Ancak 27 tondan fazla altın Atlantik Okyanusu üzerinden fiziksel olarak taşındı. Sektördeki lojistik firmaları, son dönemde merkez bankalarından gelen fiziksel taşıma taleplerinde olağanüstü bir artış yaşandığını doğruluyor.

MERKEZ BANKALARINDAN TARİHİ STOK HAMLESİ

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları son dört yılda yıllık ortalama 1.000 ton altın alımı gerçekleştirdi. Bu miktar, önceki on yılın ortalamasının iki katına işaret ediyor. Enflasyondan korunma ve jeopolitik riskleri dengeleme amacıyla yapılan bu alımlarla birlikte altının ons fiyatı rekor seviyelerdeki seyrini korurken, uzmanlar rezerv yönetiminin önümüzdeki dönemde ülkelerin en kritik gündem maddesi olmayı sürdüreceğini belirtiyor.