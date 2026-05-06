Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının 2026 yılı Mart ayına ilişkin güncel altın rezervi istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Mart ayı, özellikle Türkiye’nin yüksek hacimli satışları ve Doğu Avrupa ile Orta Asya ülkelerinin alım iştahıyla "hareketli bir dönem" olarak kayıtlara geçti. Küresel ölçekte merkez bankaları bu ayda toplamda net 30 tonluk bir azalış bildirdi.

POLONYA ALIMDA, TÜRKİYE SATIŞTA LİDER

Mart ayı verileri incelendiğinde, rezervlerini en çok artıran ve azaltan ülkeler arasındaki uçurum dikkat çekiyor:

Zirvedeki Alıcı Polonya: Polonya Merkez Bankası, Mart ayında 11 ton altın alarak aylık bazda dünyanın en büyük alıcısı oldu. Polonya’yı 9 tonla Özbekistan ve 6 tonla Kazakistan takip etti.

Çin’in Kesintisiz Serisi: Altın alım stratejisini 17 aydır sürdüren Çin, Mart ayında da 5 tonluk ekleme yaparak bu geleneğini bozmadı.

Türkiye’nin Likidite Hamlesi: Mart ayının en büyük satıcısı ise 60 tonla Türkiye oldu. Türkiye’nin bu hamlesi, rezervlerin döviz ve likidite yönetimi amacıyla kullanılmasıyla açıklandı. Rusya da aynı dönemde 6 tonluk sınırlı bir satış gerçekleştirdi.

İlk Çeyrek Karnesi: 2026’nın ilk üç ayı toplamında Polonya 31 tonluk alımla liderliğini korurken, Türkiye’nin toplam rezerv kaybı 79 tona ulaştı.

ALTIN PİYASASINDA STRATEJİK TERCİHLER

Mart ayı verileri, merkez bankalarının altına bakış açısındaki farklılıkları ortaya koyuyor.

Çin ve Polonya gibi ülkeler rezerv çeşitlendirme stratejisi kapsamında altına yönelirken; Türkiye, altın rezervlerini ekonomik konjonktür gereği aktif bir finansal araç olarak kullanmayı tercih etti.

Azerbaycan’ın (SOFAZ) 22 tonluk satışı ve diğer bölge ülkelerinin küçük ölçekli alımları, 2026’nın ilk çeyreğinin altın piyasası açısından oldukça dinamik geçeceğinin sinyallerini verdi.