Uluslararası danışmanlık şirketi WTW, 1500'den fazla küresel şirketin işe alım verilerini inceleyerek dünya genelinde en çok talep gören 20 mesleği açıkladı. Yapay zeka ve yazılım uzmanlıklarının listeyi domine etmesine rağmen sıralamanın en tepesine doğrudan müşteriyle temas kuran çalışanlar yerleşti.

Ocak-Haziran 2026 dönemini kapsayan araştırmada, ilk 20 basamağın yarısını teknoloji, veri ve ürün geliştirme alanları oluşturdu. Buna karşın lojistik, doğrudan satış ve müşteri ilişkileri gibi insan odaklı pozisyonlar üst sıralardaki ağırlığını korumayı başardı.