Uluslararası danışmanlık şirketi WTW, 1500'den fazla küresel şirketin işe alım verilerini inceleyerek dünya genelinde en çok talep gören 20 mesleği açıkladı. Yapay zeka ve yazılım uzmanlıklarının listeyi domine etmesine rağmen sıralamanın en tepesine doğrudan müşteriyle temas kuran çalışanlar yerleşti.
Ocak-Haziran 2026 dönemini kapsayan araştırmada, ilk 20 basamağın yarısını teknoloji, veri ve ürün geliştirme alanları oluşturdu. Buna karşın lojistik, doğrudan satış ve müşteri ilişkileri gibi insan odaklı pozisyonlar üst sıralardaki ağırlığını korumayı başardı.
20. FİNANSAL ANALİST
Şirketlerin mali yapılarını inceleyerek bütçe planlaması ve yatırım kararları için risk ile getiri değerlendirmeleri hazırlayan finansal analistler, küresel talebin yoğunlaştığı 20. basamakta yer buldu.
19. YAPAY ZEKA MÜHENDİSİ
Yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesi ve bu sistemlerin kurumsal iş süreçlerine entegrasyonundan sorumlu olan mühendisler, şirketlerin artan teknoloji yatırımlarına paralel olarak 19. sıraya yerleşti.
18. DEVOPS MÜHENDİSİ
Yazılımların geliştirilme sürecinden kullanıma sunulmasına kadarki tüm operasyonel adımları koordine eden DevOps mühendisleri, sistemlerin kesintisiz ve hatasız çalışmasını sağlayarak listenin 18. basamağında yer aldı.
17. MAKİNE ÖĞRENMESİ MÜHENDİSİ
Veri modelleri üzerinden kendi kendine öğrenebilen algoritmalar ve öngörü sistemleri tasarlayan makine öğrenmesi mühendisleri, otomasyon altyapılarında üstlendikleri kritik rollerle 17. basamakta konumlandı.
16. ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANI
Şirketlere yöneltilen tüketici başvurularını yanıtlayan ve operasyonel aksaklıkları gideren çağrı merkezi çalışanları, otomatik yanıt sistemlerinin hızla yaygınlaşmasına rağmen 16. sıradaki önemini korudu.
15. ÇÖZÜM MİMARI
Kurumların teknik altyapı gereksinimlerini projelendiren çözüm mimarları, farklı yazılım ve sistem bileşenlerinin birbiriyle entegre ve uyumlu çalışmasını organize ederek 15. sırada listelendi.
14. ÜRÜN YÖNETİCİSİ
Ürünlerin tasarımından piyasaya sürülmesine kadar olan tüm yaşam döngüsünü koordine eden ürün yöneticileri, teknik olanaklar ile pazar beklentilerini dengeleyen rolleriyle 14. basamağa girdi.
13. TEDARİK ZİNCİRİ UZMANI
Hammaddenin temininden mamulün tüketiciye ulaştırılmasına kadarki lojistik ve envanter trafiğini yürüten tedarik zinciri uzmanları, teslimat süreleri ile şirket giderlerini optimize ederek 13. sırayı aldı.
12. VERİ MÜHENDİSİ
Farklı kanallardan toplanan ham verileri organize ederek analiz edilebilir güvenli havuzlara dönüştüren veri mühendisleri, kurumsal veri mimarisini ayakta tutarak 12. basamakta yer buldu.
11. UYGULAMA GELİŞTİRİCİ
Mobil platformlar, masaüstü bilgisayarlar ve kurumsal altyapılar için yazılım uygulamaları üreten geliştiriciler, dijitalleşme gereksiniminin sürmesiyle sıralamanın 11. basamağında yer aldı.
Günün Trend Haberleri
10. VERİ BİLİMCİ
Büyük veri kümelerini istatistiksel modeller ve algoritmalarla işleyerek yönetim kademelerine geleceğe dönük karar stratejileri sunan veri bilimciler, en çok aranan ilk 10 meslek arasına girdi.
9. SİBER GÜVENLİK MÜHENDİSİ
Ağ altyapılarını, kurumsal sistemleri ve ticari sırları dijital saldırılara karşı koruyan siber güvenlik mühendisleri, veri zafiyetlerini proaktif olarak engelleyen görevleriyle 9. sıraya yerleşti.
8. ÜRETİM OPERATÖRÜ
Fabrikalardaki üretim hatlarının işletilmesini ve makinelerin fiziksel kontrolünü yürüten operatörler, dijital mesleklerin yoğunluğuna rağmen fiziksel sanayi üretimine duyulan ihtiyacın sürdüğünü göstererek 8. oldu.
7. TEST MÜHENDİSİ
Yazılım ve donanım ürünlerinin piyasaya sürülmeden önceki güvenlik ve kalite standartlarını denetleyen test mühendisleri, olası teknik hataları tespit edip engelleyerek 7. sırada yer aldı.
6. PROJE YÖNETİCİSİ
Kurumsal projelerin belirlenen bütçe ve süre sınırları içinde tamamlanmasını koordine eden proje yöneticileri, teknik ekipler ile idari kadrolar arasındaki köprüyü kurarak sıralamada 6. basamağa yükseldi.
5. SATIŞ TEMSİLCİSİ
Ürün ve hizmetlerin potansiyel müşterilere aktarılmasını sağlayan ve doğrudan ticari bağlantıları kuran satış temsilcileri, insan temasının önemini koruduğunu göstererek 5. basamağa yerleşti.
4. DEPO GÖREVLİSİ
Siparişlerin hazırlanması, stok sayımı, kabul ve sevkiyat işlemlerini fiilen yürüten depo görevlileri, lojistik operasyonların büyümesiyle teknoloji odaklı sıralamada ilk 4 meslek arasına girdi.
3. MÜŞTERİ YÖNETİCİSİ
Mevcut müşteri portföyünü takip eden, kurumsal sözleşmeleri yöneten ve ticari ilişkilerin sürekliliğini güvence altına alan müşteri yöneticileri, listenin 3. basamağında yer buldu.
2. YAZILIM MÜHENDİSİ
Dijital sistemlerin mimarisini tasarlayan, kodlama altyapısını oluşturan ve periyodik bakımlarını yürüten yazılım mühendisleri, teknoloji sektöründeki ağırlığını koruyarak 2. basamağa oturdu.
1. MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ
Tüketici sorunlarını çözmek ve memnuniyeti sağlamak amacıyla istihdam edilen müşteri hizmetleri temsilcileri, yazılım ve yapay zeka uzmanlarını geride bırakarak küresel şirketlerin en çok aradığı 1 numaralı meslek oldu.
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