Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC), 2026/2027 sezonunda küresel fındık üretiminin 1 milyon 432 bin tonu aşacağını öngörerek ülkelerin resmi rekolte tahminlerini duyurdu. Yayımlanan veriler, Türkiye'nin 809 bin tonu aşan hacmiyle küresel pazarın lideri olmayı sürdürdüğünü ve ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin Şili'yi geride bıraktığını ortaya koydu.

KÜRESEL ÜRETİMDE İKİNCİLİK NASIL EL DEĞİŞTİ?

Yeni sezon projeksiyonlarında en belirgin rekabet tablosu Amerika kıtasındaki iki üretici arasında yaşandı. Birleşik Devletler, 123 bin 500 tonluk rekolte beklentisiyle 120 bin tonda kalan Şili'yi geride bırakarak dünya genelinde ikinci sıraya yerleşti. Son yıllarda güney yarımkürede üretim kapasitesini hızla artıran Şili, bu sezonki tahminlere göre üçüncü basamağa geriledi.

DÜNYANIN EN ÇOK FINDIK ÜRETEN 10 ÜLKESİ

INC tarafından paylaşılan 2026/2027 sezonu kabuklu fındık üretim tahminlerine göre ilk 10 sırada yer alan ülkeler ve beklenen rekolte miktarları şu şekilde sıralandı:

1. Türkiye: 809.940 ton

2. ABD: 123.500 ton

3. Şili: 120.000 ton

4. Çin: 100.000 ton

5. İtalya: 90.000 ton

6. Azerbaycan: 65.000 ton

7. Gürcistan: 45.000 ton

8. İran: 22.600 ton

9. İspanya: 10.530 ton

10. Fransa: 9.500 ton

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL PAZARDAKİ PAYI NE KADAR OLDU?

Açıklanan 1 milyon 432 bin tonu aşkın toplam dünya üretim hacminin 809 bin 940 tonluk bölümü tek başına Türkiye tarafından karşılanıyor. Bu oran, küresel fındık arzının yarısından fazlasının Türkiye sahalarından temin edileceğini gösteriyor. En yakın takipçisi olan ABD ile arasındaki yaklaşık 686 bin tonluk üretim farkı, piyasadaki ağırlığın Türkiye merkezli kalmaya devam edeceğini kesinleştiriyor.

AVRUPA VE ASYA ÜRETİCİLERİNDE SON DURUM

Sıralamanın orta kademelerinde Asya ve Kafkasya ülkelerinin üretim payı öne çıkıyor. Çin, 100 bin tonluk beklentiyle dördüncü sıraya yerleşirken geleneksel Avrupa üreticilerinden İtalya 90 bin tonla beşinci sırada kaldı. Kafkasya hattında Azerbaycan 65 bin ton, Gürcistan ise 45 bin ton rekolte tahminiyle yerini aldı. Listenin alt sıralarında yer alan geleneksel Akdeniz üreticileri İspanya ve Fransa ise sırasıyla 10 bin 530 ve 9 bin 500 tonluk seviyelerde kaldı.